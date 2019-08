Eksperten: Rentefaldet gør energirenoveringer attraktive for boligejerne

Klima er for alvor kommet på dagsordenen, og det seneste rentefald betyder, at de danske boligejere kan tage aktivt del i problemstillingen, uden at de af den grund skal vende lommerne på vrangen. I mange tilfælde kan boligejerne endda tjene penge på at tænke mere klimavenligt.

Internationalt er der bred enighed om, at klimaforandringerne er en stor udfordring, og at det haster med at finde gode løsninger på problemet. I Parisaftalen fra 2015 har mange af verdens lande og herunder Danmark forpligtet sig til at "begrænse temperaturstigningen til et stykke under 2 grader", og for at opnå dette skal drivhusgasudledningen reduceres drastisk i de kommende år. Den gælder ikke mindst CO2-udledningen, der er den vigtigste drivhusgas for klimaforandringer.

Boligmassen er en stor CO2-udleder, og dermed også en af de store klimasyndere. Udledningen fra boliger stammer hovedsageligt fra olie, gas og kul, der bruges til opvarmning, og derfor kan man mindske udledningen ved at koble flere husstande på fjernvarmenettet og ved at sørge for, at fjernvarmeproduktionen i højere grad baseres på grøn energi som biomasse og solvarme.

Som boligejer er der dog ikke meget, man selv kan stille op i den forbindelse. Det er især i byerne, at fjernvarme er rentabelt, og det er derfor ikke alle familier, der bare kan skifte varmekilde. Samtidigt er boligejerne ikke herre over, om deres lokale fjernvarmeanlæg benytter sig af grønne eller sorte energikilder.

Men det er vigtigt at huske på, at en nedsættelse af boligmassens CO2-udledning ikke kun drejer sig om at ændre opvarmningsform og energikilde, men også om at mindske boligejernes forbrug. Og her kan boligejerne selv gøre en indsats ved at energirenovere deres bolig. Energirenoveringer har desuden den fordel, at de ud over at gavne klimaet ofte også gavner både boligejernes velbefindende i form af et bedre indeklima og i boligejernes pengepung, da mange energirenoveringer tjener sig selv hjem igen i form af en lavere varmeregning.

Men det kan være dyrt at gøre boligen mere energieffektiv. Et nyt tag, nye vinduer, efterisolering og køb af varmepumpe er ikke billigt. Men som følge af de stigende boligpriser, der giver mange familier mulighed for at låne i friværdien, og som følge af de meget lave renter, er det alligevel en mulighed for mange.

I øjeblikket koster det f.eks. kun 950 kr. om måneden at forrente og afdrage et 30-årigt fastforrentet lån på 250.000 kr. Er der tale om et tilsvarende 20-årigt lån ligger ydelsen på 1.280 kr., og er der tale om et 10-årigt F5-lån, er ydelsen 2.380 kr. Det gælder, når der tages højde for alle optagelsesomkostninger, og for at tillægslån ofte har en lidt højere bidragssats.

Når man planlægger tidspunktet for energirenoveringen, er det ud over de i øjeblikket lave renter også værd at huske på, at vi i 2019 stadig kan få håndværkerfradrag for udvalgte serviceydelser f.eks. til udskiftning af vinduer og efterisolering. Kombineret med det tilskud, som man kan søge hos det lokale energiselskab, er der derfor mange gode argumenter for, at det er nu, man bør gå i gang. Både for sin egen og for klimaets skyld.