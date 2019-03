Bliver din bolig primært opvarmet med el, jordvarme eller varmepumpe, kan du få nedsat elafgiften og således skære toppen af din elregning. Man kan få reduktion for det forbrug, der ligger over 4000 kWh pr. år, hvis el er den primære opvarmningsform. Og fra 1. februar 2019 gælder loven også elopvarmede sommerhuse og ferieboliger. Det betyder, at mange sommerhusejere nu kan se frem til en lavere elregning.

Bruger man sit sommerhus hele året, kan det hurtigt blive dyrt, hvis sommerhuset er opvarmet med elvarme som den primære opvarmningskilde. I et elopvarmet sommerhus, der bruges hele året, kan forbruget godt løbe op på cirka 5000 kWh om året. Er det tilfældet, vil den nedsatte elafgift give en årlig besparelse på omkring 780 kroner inklusive moms.

Har man et luksussommerhus med pool og så videre, kan man nemt bruge mere end 10.000 kWh om året, i så fald vil man spare mere end 4600 kroner om året.

Vilkårene for reduktionen i elafgiften i elopvarmede sommerhuse og ferieboliger er de samme som for elopvarmede helårsboliger. For at få reduceret elafgiften skal ens bolig være registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med el som primær opvarmningsform.

Man kan tjekke, om ens bolig er korrekt registreret på BBR.dk. Her kan man også ændre BBR-oplysningerne ved hjælp af en formular. Herefter ansøger man om reduktion i elafgiften hos sit elselskab. Elselskabet kan først nedsætte elafgiften, når boligen er registreret i BBR med el som primær opvarmningsform.

Hvis man har spørgsmål til reduktion i elafgiften, kan man læse mere på energifyn.dk, hvor man også finder et link til et ansøgningsskema, som man kan bruge, hvis man skal søge om reduktion i elafgiften. Hvis man opfylder kravene, kan man pr. 1. januar 2019 spare 78,13 øre pr. kWh inklusive moms, således at man på det elforbrug, der overstiger 4000 kWh, kun betaler 32,37 øre i elafgift inklusive moms. På de første 4000 kWh af ens elforbrug er der ingen reduktion af elafgiften, og her betaler man de normale 110,50 øre/kWh i elafgift inklusive moms.

De kommende år bliver der endnu flere penge at spare, da elafgiften nedsættes, og reduktionen på elafgiften øges yderligere frem mod 2025.

Man skal være opmærksom på, at der for sommerhuse og ferieboliger maksimalt gives reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft til 1. februar 2019.

Husk, at hvis betingelserne for reduktion i elafgiften ændrer sig - for eksempel hvis man får ændret sin opvarmning i hjemmet, så har man pligt til at meddele det til sit elselskab.