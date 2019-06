Eksperten: Kæmpe konverteringsbølge er under opbygning

Boligrenterne er raslet ned i 2019, og de lave renter gør det attraktivt for mange boligejere at omlægge deres lån. Gevinsten ved at omlægge kan være stor, men der er også boligejere, der bør afholde sig fra det. Det er særligt boligejere med fastforrentede lån med en rente på 2 pct. eller derover, der bør undersøge deres muligheder inden den næste opsigelsesfrist i slutningen af juli. På nuværende tidspunkt forventer vi, at der vil blive konverteret lån for op imod 150 mia. kr., og det vil i givet fald være den største konverteringsbølge i mere end 20 år.

Hvor stor gevinsten bliver ved at konvertere, afhænger af lånets størrelse, og hvornår omlægningen foretages. Hvis man tager udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr. med afdrag, en rente på 2 pct. og en restløbetid på 28 år, der omlægges til et tilsvarende lån med en rente på 1 pct., så falder den månedlige ydelse efter skat med ca. 80 kr. Samtidigt stiger det månedlige afdrag med ca. 440 kr. Det gælder, når der tages højde for alle de omkostninger, der er forbundet med omlægningen, og når det antages, at boligejeren ønsker at kende kursen på det nye 1 pct.-lån allerede nu for at opnå den størst mulige sikkerhed.

Ulempen ved at omlægge er, at restgælden stiger med ca. 33.000 kr. som følge af gebyrer til bank, realkreditinstitut, differencerenter og kurstab. Men da boligejeren sparer ca. 71.000 kr. over hele lånets løbetid ved at foretage omlægningen, kan de penge være givet godt ud. Er lånet større end 1 mio. kr., er besparelsen selvsagt det samme.

Det er de samme fordele og ulemper, der gør sig gældende for lån uden afdrag. I det tilfælde udgør den månedlige besparelse blot 490 kr., mens restgælden stiger med 53.000 kr., hvis man tager udgangspunkt i den samme forudsætninger som før. Over alle 28 år sparer boligejeren knap 64.000 kr., og på den baggrund er konverteringen attraktiv for mange.

Yderligere en fordel ved 1 pct.-lånene er, at de har en højere kursfølsomhed end 2 pct.-lånene. Det er en fordel, hvis renten stiger, da boligejeren kan skære en større bid af restgælden.

Selv om det i øjeblikket er attraktivt at konvertere, er der også boligejere, der bør holde sig fra det. Det drejer sig først og fremmest om boligejere, der har en kort tidshorisont i deres bolig. Der er omkostninger forbundet med at konvertere, og det en fordel, hvis de kan smøres ud over mange år. Forventer man derfor at flytte inden for en kortere årrække, bør man kun konvertere, hvis man samtidig forventer, at renten vil stige inden. I modsat fald kan det ikke betale sig.

Boligejere, som forventer, at renten vil fortsætte på det nuværende lave niveau eller ligefrem falde yderligere, bør heller ikke omlægge deres lån. I stedet bør de vente, til de mener, at renten har nået bunden. Det kan være svært at forudsige, og har man ikke et realistisk bud i de kommende års renteudvikling, kan man i stedet spørge sig selv, om man ønsker én fugl i hånden eller 10 på taget. Lige nu er det fordelagtigt at konvertere, og det kan nogle gange være bedre at slå til, mens man har chancen, i stedet for at vente på at muligheden måske bliver endnu bedre.