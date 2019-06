Vi er nok alle dagligt storforbrugere af elektriske apparater i vores hjem. Men at el kan være farligt og forårsage ulykker, tænker de færreste af os nok ikke over i dagligdagen. Det sker heldigvis også sjældent, og med en række forholdsvis simple forholdsregler kan du øge elsikkerheden i dit hjem yderligere. Det handler i høj grad blot om at lave om på rutiner og vaner.

Eksempelvis putter de fleste af os dagligt en oplader i stikkontakten for at oplade vores elektriske apparater, men det er desværre ikke helt ufarligt. 40 procent af de opladere, som Sikkerhedsstyrelsen har testet gennem de senere år, har vist sig at være så farlige, at de er blevet trukket tilbage fra markedet.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk kan du finde en række råd til opladning af elektriske apparater, som mindsker risikoen for ulykker. Man bør for eksempel kun bruge en oplader, der passer til apparatet, og undgå at oplade elektriske apparater, når man ikke er hjemme, eller når man sover. Stik og ledninger må ikke have synlige skader, og så skal man undgå at lægge opladeren på et brandbart materiale - for eksempel i sengen eller sofaen. Opladeren må gerne blive lun men ikke meget varm, og så er det vigtigt, at den kan komme af med varmen.

Også i haven kan der være fare på færde. For med elektriske haveredskaber følger også en risiko for stød og brand. Har man ikke allerede en udendørs stikkontakt, anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man får en autoriseret elinstallatør til at opsætte en, så man undgår at trække ledninger gennem vinduer og døre. Man skal ligeledes undgå at bruge mange forlængerledninger og kun benytte ledninger, der kan anvendes til udendørs brug.

Har du børn i huset, er der ekstra god grund til at tjekke elsikkerheden i dit hjem. Børn er nysgerrige og vil gerne udforske verden. Du kan med fordel sikre stikkontakter med en børnesikring. Har du forlængerledninger, så er det en god idé at sætte dem fast og sikre, at ledningen sidder ordentligt fast i stikproppen.

Hvis du har elektriske maskiner stående på køkkenbordet, skal du være opmærksom på, om dit barn kan trække maskinen med indhold ud over bordkanten og ned over sig. Det kan du forhindre ved at montere en ledningsholder, så ledningen bliver for kort til at nå ud over bordkanten. Du kan også blot afkorte ledningen. Stil altid elektriske maskiner bagerst på køkkenbordet og træk stikket ud, når du er færdig med at bruge for eksempel strygejern, brødrister, kaffemaskine og elkedel.

Mange hænger lyskæder op på børneværelset. Det pynter og er hyggeligt, men du skal sørge for, at lyskæden hænger så langt væk, at dit barn ikke kan få fat i den. Følg altid fabrikantens anvisninger og bland ikke lavvolt - 12 V eller 24 V - med 230 V. Du kan se spændingsniveauet på lyskædens mærkning.

Det er en god idé jævnligt at teste dit HFI/HPFI-relæ. På de fleste relæer er der en 'test-knap'. Den er som regel markeret med et 'T'. Hvis du trykker på den, og der ikke sker noget, er dit HFI/HPFI-relæ defekt, og du bør få det tilset af en autoriseret elinstallatør. Det fungerer korrekt, hvis strømmen i huset afbrydes. Et godt tip er at teste relæet i forbindelse med sommer- og vintertid.

På www.energifyn.dk har vi samlet flere gode råd samt en oversigt over, hvilke elopgaver du selv må udføre i dit hjem.