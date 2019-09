Eksperten: Fynske boligejere afdrager på livet løs

Boligejerne på Fyn afdrager på deres lån som aldrig før.

På fem år er 12 procentpoint flere boligejere på Fyn begyndt at afdrage på deres boliglån. Og med de lave renter i øjeblikket kan fynboerne sætte endnu mere turbo på afdragene.

I gennemsnit er det nu hver anden fynbo, der betaler afdrag på boliglånet. Det viser en ny opgørelse fra Danske Bank.

Det er især de lave renter, der har fået flere boligejere til at afdrage på deres boliggæld. Og rigtig mange fynboer nyder godt af de lave renter i øjeblikket og udnytter dem til at få nedbragt deres gæld i boligen. For det betyder, at de virkelig kan få sat turbo på afdragene.

Og det smitter selvfølgelig også af på friværdierne, der stiger, selvom der fortsat er et stykke vej, til vi er tilbage på niveauet før krisen. Og tilsyneladende fortsætter renterne med at falde.

I starten af året var renten på 2 procent på et fastforrentet 30-årigt lån, og senere blev den halveret til 1 procent, mens boligejerne i dag kan låse renten fast på 0,5 procent i 30 år.

Også de variable renter har sat nye bundrekorder, og renten på et femårigt variabelt lån er nu tæt på - 0,5 procent mod cirka 0,15 procent i starten af året.

Der er ingen tvivl om, at de lave renter giver en god vitaminindsprøjtning til boligmarkedet her på Fyn. Det bliver nemmere for potentielle boligkøbere at komme ind på markedet, og samtidig er det lave renteklima med til at sætte yderligere gang i boligpriserne.

Ifølge Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen er der ikke udsigt til, at renterne vil stige foreløbig. For som det ser ud nu, vil vi have lave renter længe - og også længere, end vi troede for et halvt og et helt år siden. Og der er ingen tvivl om, at de nye renterekorder åbner for nye muligheder for endnu flere fynske boligejere - både for dem med et fastforrentet lån og lån med variabel rente.

Foretrækker du lån med variabel rente, giver de lave renter nemlig mulighed for at sætte endnu mere fart på dine afdrag. Du kan også vælge at omlægge til en fast lav rente, der løber mange år frem.

Har du derimod et fastforrentet lån med 2 procent i rente eller mere, kan der være gode muligheder for at omlægge til et endnu billigere lån, men her skal omkostningerne selvfølgelig holdes op mod gevinsten på sigt. Om det kan betale sig at omlægge det fastforrentede lån afhænger i høj grad af størrelsen på restgælden og løbetiden på det nuværende lån.

Samtidig kræver en omlægning, at du har planer om at blive boende længere tid i din bolig.