Næsten hver anden fynbo har i dag et realkreditlån med fast rente. Det viser en ny opgørelse fra Realkredit Danmark. Den viser også, at langt de fleste fynboer med flekslån, det vil sige, hvor renten løbende bliver justeret, har låst renten fast i fem år.

Det vidner om, at de fynske boligejere gerne vil kende deres boligøkonomi mange år ud i fremtiden. Og det kan være en rigtig god idé, fordi det skaber tryghed i økonomien - og samtidig er en lang rentebinding en billig forsikring mod fremtidige rentestigninger.

Selvom du har valgt et fastforrentet realkreditlån, er der stadig muligheder - såkaldte konverteringsmuligheder.

Den seneste tids uro og nervøsitet på de finansielle markeder har nemlig givet renterne et skub nedad. Det betyder, at et 30-årigt 2-procentlån med afdrag nu har bevæget sig over kurs 100. Og når det sker, så lukker realkreditselskaberne for nye lån i serien. I stedet bliver en ny obligation med en lavere rente aktuel - og kunder, der gerne vil have fast rente, kan nu i stedet få et 30-årigt 1,5-procentlån både med og uden afdrag, hvilket faktisk er det billigste fastforrentede 30-årige lån nogensinde.

Har du en lang tidshorisont, giver det fastforrentede 1,5-procentlån tryghed for renteudgifterne så længe, du har lånet.

Om 1,5-procentlånet vil opnå en høj udstedelse over tid kommer an på, hvor længe renterne holder sig på det aktuelle niveau. Stiger renterne hurtigt igen, kan serien risikere at blive illikvid, så derfor er det en god idé at tale de forskellige scenarier igennem med din rådgiver - det afhænger i høj grad af, hvor lang tid du planlægger at blive i din bolig.

Bliver obligationsserien til gengæld mere likvid over tid, fordi der bliver udbetalt flere lån i den, kan du imidlertid se frem til en potentiel kursgevinst, hvis du omlægger dit 1,5-procentlån til et nyt lån med højere rente, når renterne stiger igen. Bliver serien likvid, vil kursen på 1,5-procentlånet falde med 10 kurspoint, hvis renten stiger med 1 procentpoint. Det betyder, at du vil kunne skære 10 procent af din restgæld - og endnu mere, hvis renten stiger yderligere.

Mange fynboer har allerede realkreditlån med en fast, lav rente, men muligvis er der penge at hente ved at lægge om til et andet fastforrentet lån med en endnu lavere rente. Du kan med fordel overveje at få et tjek af dit fastforrentende lån og se nærmere på dine muligheder for at omlægge. Og det er altid en fordel at være i god tid, især hvis du har afdragsfrihed, der udløber i de kommende år.

Du skal selvfølgelig se på, hvad det koster at omlægge dit lån, og holde det op imod gevinsten. Om det kan betale sig afhænger i høj grad af, hvor lang tid du har planer om at blive boende i din nuværende bolig. Vil du gerne blive boende i mange år endnu, er der jo også muligheden for at vælge afdragsfrihed i op til 30 år - en mulighed, der kan give helt nye muligheder, men som også kræver en vis friværdi i boligen.