De seneste år har været gode ved boligejerne. I hvert fald hvis man skeler til udviklingen i boligejernes friværdi. For i takt med, at boligpriserne er steget, har friværdierne gjort det samme, og det betyder, at en gennemsnitlig boligejer med lån i Nordea Kredit i dag kun skylder 65 pct. af boligens værdi i realkreditinstituttet. Skylder man mere, er man derfor højere belånt end gennemsnittet, mens man kan kalde sig selv rimeligt velpostret, hvis belåningsgraden er lavere.

For tre år siden lå den gennemsnitlige belåningsgrad på 70 pct. og for knap syv år siden, da boligmarkedet var presset længst ned i knæ, på 80 pct. Der er således sket rigtig meget med danskernes formue i fast ejendom på ganske få år, og der er udsigt til, at formuen vokser yderligere i den kommende tid, hvis de økonomiske prognoser fra Nationalbanken, regeringen og vismændene holder stik.

Friværdien opgøres som forskellen mellem boligens værdi og det beløb, man skylder i boligen. Tager man f.eks. udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 m2, så koster det i dag ca. 2 mio. kr. Er der tale om en boligejer med en gennemsnitlig belåningsprocent på 65 pct., så udgør gælden til realkreditinstituttet 1.350.000 kr. Resten, dvs. de 650.000 kr., betragtes som friværdi, medmindre boligejeren har optaget andre lån i ejendommen.

Faldet i danskernes belåningsgrad skyldes ikke kun, at boligpriserne har haft fart på, men også, at renten er lav, og at stadig flere boligejere vælger at afdrage på deres gæld. Alle realkreditlån er nemlig skruet sammen som et annuitetslån, og det betyder, at afdraget stiger, når renten falder og omvendt. Og eftersom renten er faldet ganske betragteligt de seneste år, har boligejere, der betaler afdrag, høvlet stadig større bidder af deres restgæld.

Samtidigt betyder den lave rente kombineret med pæne lønstigninger og en lav inflation, at boligejerne har fået flere penge til forbrug. Det har fået mange boligejere til at kvitte de afdragsfrie lån og i stedet gå i gang med at afvikle på deres gæld. Og når gælden nedbringes, presser det alt andet lige belåningsgraden ned og friværdien op.

Friværdien opstår altså i takt med, at boligejerne afdrager på deres boliglån og/eller ved, at boligpriserne stiger. Derfor er der heller ingen garanti for, at friværdien forbliver positiv, blot fordi den er det i dag. Boligpriserne går op og ned, og boligejerne kan derfor godt risikere, at friværdien forsvinder eller ligefrem bliver negativ, hvis boligpriserne falder nok. Friværdien er således udtryk for et øjebliksbillede og ikke noget statisk beløb.

Hvis man er lidt nysgerrig på, hvor meget naboen skylder, eller på, om ens egen boliggæld er større eller mindre end vennernes, kan man få et pejlemærke via den digitale tinglysning på www.tinglysning.dk, ved at klikke på "forespørg uden login" og derefter på fanen "fast ejendom". Her kan man indtaste adressen på den bolig, man søger oplysninger for, og se de såkaldte hæftelser i ejendommen. Hæftelserne, eller gælden om man vil, opdateres dog kun, når der optages eller omlægges et lån i ejendommen, og derfor kan den reelle gæld godt være lavere end den oplyste, hvis ejeren betaler afdrag. Så helt præcis er metoden ikke.