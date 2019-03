Eksperten: Flere boligejere trues med tvangsauktion

Det sker stadig oftere, at auktionarius råber "første gang, anden gang, tredje gang" og slår hammeren i bordet med et bang og derved overdrager ejendomsretten af en bolig til en ny familie. På landsplan blev der således berammet fire procent flere tvangsauktioner i 2018 end i 2017, og i Region Syddanmark lå stigningen på otte procent.

Det er naturligvis altid kedeligt, når antallet af tvangsauktioner stiger, men eftersom den primære forklaring er organisatorisk snarere end privatøkonomisk, er vi ikke så bekymrede for udviklingen.

I 2005 fik Skat nemlig overdraget ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige, herunder ejendomsskat til kommunerne. Inddrivelsessystemet EFI var dog fejlbehæftet, og derfor besluttede politikerne i 2015 at skrotte det. I stedet skulle Skat foretage arbejdet manuelt.

Den manuelle inddrivelse fungerede dog heller ikke optimalt, og de skyldige beløb til kommunerne fortsatte med at vokse. Det skabte utilfredshed hos kommunerne, og glæden var derfor stor, da kommunerne fik overdraget ansvaret i 2017.

Som følge af den nye ansvarsfordeling havde vi på forhånd forventet, at antallet af tvangsauktioner ville stige i 2018. For eftersom de tvangsinddrevne penge ryger direkte ned i kommunernes egne kasser, er det nemt at forestille sig, at de går til opgaven med ihærdighed. I praksis betyder det, at boligejerne hurtigere risikerer at ende på tvangsauktion, hvis de for eksempel ikke betaler deres ejendomsskat, men set med økonom-briller er det mindre alvorligt, end hvis årsagen til det stigende antal tvangsauktioner er, at boligejerne har fået sværere ved at betale terminen. På den baggrund tager vi den kedelige udvikling i antallet af tvangsauktioner i 2018 med ro.

En tvangsauktion kan selvfølgelig også opstå af andre grunde end de rent økonomiske. Hvis familien for eksempel rammes af skilsmisse eller sygdom, kan en tvangsauktion virke som den nemmeste eller eneste løsning. Her anbefaler vi dog, at man hurtigt tager fat i sin bank, da en tvangsauktion ofte kan undgås.

Kaster man et blik på udviklingen i antallet af tvangsauktioner over en længere periode, er det nuværende antal tvangsauktioner ikke alarmerende. I 2012, hvor de første regionale tal er fra, blev der således bekendtgjort 1104 tvangsauktioner i Region Syddanmark mod 667 i 2018. Det svarer til et fald på 40 procent på seks år. Overordnet set er der således stadig tale om et lavt antal tvangsauktioner i Region Syddanmark på trods af stigningen i 2018, og langt de fleste boligejere er heldigvis i stand til at betale deres gæld. Den historisk lave rente og den stigende beskæftigelse hjælper godt til.

Generelt har husmarkedet det godt i Region Syddanmark. Priserne stiger, og langt de fleste boligejere oplever, at deres huse bliver mere værd. Vi forventer, at den udvikling vil fortsætte i både 2019 og 2020.