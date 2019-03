Eksperten: Afdragsfrie lån bliver brugt med fornuft

6 ud af 10 boligejere under 30 år har i dag et realkreditlån med afdragsfrihed. Sammen med boligejere over 60 år er de unge blandt dem, der bruger afdragsfrie lån mest. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark. Men er det overhovedet en god idé at tage et afdragsfrit lån?

Brugt på den rigtige måde kan et afdragsfrit lån være en god idé. Det har især de unge og lidt ældre boligejere fundet ud af. De bruger nemlig i højere grad end andre de afdragsfrie lån - men dog forskelligt. For de unge giver afdragsfriheden mulighed at komme hurtigt af med dyrere bankgæld, mens boligejere oppe i årene, der allerede har sparet tilstrækkeligt op i huset, vælger de nye 30-årige afdragsfrie lån til at sætte turbo på pensionsindbetalingerne - så de i højere grad kan leve det liv, de drømmer om, når de når pensionen.

Siden de afdragsfrie lån blev introduceret på boligmarkedet i 2003, har der imidlertid været megen debat om muligheden. For er det ansvarligt at optage lån uden afdrag, og hvad sker der, når afdragsfriheden udløber. Om det er ansvarligt, kommer selvfølgelig helt an på, hvordan boligejerne bruger afdragsfriheden.

Går besparelsen hver måned alene til forbrug, så kan vi hurtigt blive enige om, at det ikke er en god idé. Bliver afdragsfriheden derimod brugt med omtanke, kan det give nogle muligheder for den enkeltes økonomi - uden at det på nogen måde er uansvarligt.

Ifølge analysen fra Realkredit Danmark betaler hovedparten af boligejerne med afdragsfrie realkreditlån deres banklån ud, inden afdragsfriheden udløber. Det gælder for lidt mere end 8ud af 10 kunder, og tendensen har ifølge opgørelsen været stigende over de senere år. På den måde stemmer brugen af afdragsfrie lån godt overens med vores anbefalinger om, at løbetiden på banklånet ses i forhold til løbetiden på den afdragsfrie periode. Det er langtfra alle, der vælger afdragsfrie lån i de 10 år, som de reelt har mulighed for. I stedet bruger de blot muligheden i en periode - og især til at nedbringe den dyrere bankgæld.

Når bankgælden allerede er ude af verden, rammer det derfor heller ikke boligejerne hårdt, når afdragsfriheden på et tidspunkt udløber. Langt de fleste har ikke noget problem med at begynde at afdrage på realkreditlånet, når afdragsfriheden stopper, fordi udgiften til banklånet er væk. I de senere år har der heller ikke været så stor bekymring omkring udløb af afdragsfrie lån, da det har vist sig, at boligejerne generelt blot er begyndt at afdrage, når bankgælden er væk.

Alene i 2017 var det mere end 7 ud af 10 boligejere med udløb af afdragsfrihed, der automatisk begyndte at afdrage på deres lån. Den udvikling er fortsat ind i 2018, viser tallene. Også lave renter, stigende boligpriser, og fremgang i beskæftigelsen har natuligt reduceret dramatikken i forhold til udløb af afdragsfrihed.