Det er ikke let at blive master of wine. For at komme videre fra uddannelsens første del skal den studerende bestå to skriftlige teoriprøver og en blindsmagning med 12 vine.

I løbet af uddannelsens anden del skal den studerende aflevere minimum seks skriftlige opgaver. Del 2 afsluttes med en teoriprøve og en praktisk prøve. Teoriprøven består af fem skriftlige opgaver, som hver skal løses på tre timer. Den studerende skal besvare spørgsmål om drueavl, fremstillingen af vin, procedurer før aftapning, håndtering af vin, handel med vin og aktuelle emner.

Den praktiske prøve består af tre blindsmagninger med hver 12 vine, som skal identificeres (hvilken drue og hvor kommer vinen fra) og analyseres i forhold til blandt andet vinmagerens teknikker og vinens modenhed.

Her kan du se et eksempel på en af de tre blindsmagningsprøver med 12 vine.

Efter at have bestået den teoretiske og praktiske prøve skal den studerende på tredje og sidste del af uddannelsen aflevere en forskningsopgave på 6000-10.000 ord, som skal godkendes for at være bestået. De studerende kan finde håb i den statistik, som viser, at alle, som har bestået uddannelsens anden del, også er endt som master of wine.