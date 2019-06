Det skal du vide om vinen fra det sydlige Rhône

1

Côtes du Rhône er fællesbetegnelsen for vine fra dalen fra Lyon til Middelhavet, hvor de sydlige vine er prisvenlige takket være fladere landskaber med flere hektar og nemmere adgang for maskiner og økologisk drift end på de stejle skråninger i Cornas og Condrieu oppe mod nord. Côtes du Rhône står for ni procent af Frankrigs samlede vinproduktion.