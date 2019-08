- Ja, det kan du sige. Og generelt synes jeg der er alt for meget, som nogle mennesker er alt for nærtagende om i dag. De skaber problemer ud af ting, som jeg ikke synes, det er det værd at bruge energi på.

- Jeg tror faktisk helt grundlæggende, at det kan være en meget god pointe at feje problemerne ind under gulvtæppet. Især mange småproblemer. Når der så har dannet sig et bjerg af småproblemer, kan man stille sig op på bjerget og kigge ud i verden.

- Ellers bliver det ikke til at holde ud. Jeg har virkelig ikke lyst til at kede andre. Det må ikke være en sur pligt at læse en bog. En god latter giver ilt til hjernen, som det er blevet sagt så fint.

1: Præcis hvordan det foregik, da sognerådet kom på besøg en februardag i 1960, satte sig ved spisebordet i petroleumslampens skær og fik meget klar besked af fru Holm, er en af de meget læseværdige artikler, man finder i Gretelise Holms nyeste bog.2: Her kan man også læse om en rejse fra 1981, hvor Gretelise Holm tog med tyrkiske indvandrere, også kaldet gæstearbejdere, tilbage til Istanbul og oplevede grænseskræk, korruption og stor hjælpsomhed. Hun havde i øvrigt både sine to små børn og sin søster med på turen. 3: En normal dreng, Niels, blev i 1975 anbragt på Ebberødgård. Han havde fået en dom for berigelseskriminalitet, men blev buret inde på en lukket afdeling for åndssvage. Dømt til at sove på en sovesal med 18 ældre mænd. Niels var bare 16 år. 4: I 1977 var det muligt for unge mænd at blive børnesoldater i Danmark. Selv var de ikke myndige, men hvis forældrene skrev under, kunne 16-17-årige drenge tegne kontrakt som professionelle soldater. Den praksis blev afskaffet kort tid efter Gretelise Holm havde skrevet en større reportage fra Gardehusarkasernen i Næstved. 5: Vor tids adel kalder Gretelise Holm de "Højtlønnede Mandlige Funktionærer" i en artikel fra 1986. De er en uproduktiv samfundsklasse og en stor del af deres intellektuelle energi anvender de på at retfærdiggøre egne privilegier, skriver hun.

- Jeg har valgt artiklerne ud fra et kriterium om at de enten skal være historisk interessante eller også skal de stadig være relevante. Jeg har altid interesseret mig for de nederste, de udstødte og de foragtede. Jeg er opdraget i den journalistiske skole, hvor man havde den forståelse af faget, at selv om man var ansat på en borgerlig avis, så var man som journalist på de svages side.

- Det kan man nok godt kalde det. Nyhedshistorier mister jo deres aktualitet, så dem har jeg kun taget med i meget begrænset omfang. Der er blandt andet en artikel om en læge, som mener, at det ikke burde være tilladt at have fjernsyn i hjem med små børn. Den er virkelig totalt forældet og derfor sjov.

Gretelise Holm er forfatter, journalist og samfundsdebattør.Hun er født i 1946 i Tønder. Hun voksede op som den næstældste i en søskendeflok på otte i området omkring Kolding og blev som 17-årig journalistelev på Kolding Folkeblad. Sin fattige barndom har hun skrevet om i bogen "Jesus, pengene og livet". I bogen "På Tryk" giver hun et førstehåndsindtryk af en meget stålsat mor, der fik trumfet igennem at kommunen skulle betale for datterens private plads på realskolen i Kolding, så hun undgik at komme ud at tjene som 14-årig. Gretelise Holm har været dagbladsjournalist ved Berlingske Tidende og Politiken og hun har været lektor og prorektor på Danmarks Journalisthøjskole. I en årrække var hun bosat i Zimbabwe, hvor hendes mand, Knut Wallevik, arbejdede for Danida. Gretelise Holm har skrevet 41 bøger. De to nyeste "På Tryk" og "Dødfunden" er begge udkommet på forlaget Harper Collins.

Billedet er fra 1968, hvor Gretelise Holm købte et ismejeri i Vermlandsgade på Amager - udelukkende for den tilhørende lejligheds skyld. På det tidspunkt skulle man nemlig være gift eller gravid for at være ?boligberettiget? i København. Budcyklen var med i handlen. På det tidspunkt havde hun tre små brødre boende og var ansat på Berlingske Tidende.

Journalistik med konsekvens

Du skriver, at det er vigtigt, at journalistik kan flytte og nytte noget. Synes du, det er lykkedes for dig?

- Ja, en gang imellem er det. Jeg har da haft det held, at noget af det, jeg har skrevet, har haft en konsekvens. At påstå, at det var mig, der lukkede Ebberødgård (se faktaboks. red), er nok at tage munden lidt for fuld. Men man kan som journalist være med til at påvirke en stemning og bane vejen for reformer og forbedringer. Hvis man rider den samme journalistiske kæphest gennem mange år og ihærdigt bliver ved, kan man flytte noget.

- Det grundlæggende ved journalistik er, at man har lyst til at spørge og til at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen og fortælle det videre. Det har passet godt til mit temperament, fordi jeg er så nysgerrig af natur. Hvis man kan finde de gode historier om rigtige mennesker, kan det flytte meget mere end mange debatter.