Designklassiker klædt i denim

Kaare Klints klassikere fra 1930'erne har fået nye klæder. De ikoniske møbler Propeltaburet og Safaristol er blevet opdateret med sæder og ryglæn i håndsyet denim fra den walisiske virksomhed Hiut Denim. Det er den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn, der har lavet den midlertidige kollektion af denimklædte designklassikere.

"Hiut Denims motto er at mestre en ting til fingerspidserne, det afspejler den filosofi, som udgør Carl Hansen & Søns dna. Vores familievirksomhed har specialiseret sig i møbelhåndværk i mere end 100 år. Vi brænder for de ting, vi gør. Og vi ønsker at arbejde sammen med partnere, som deler vores arbejdsetik og designfilosofi, men som samtidig bidrager med en ny æstetik, nye idéer og færdigheder," siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør i Carl Hansen & Søn i en pressemeddelelse.

Og ud af samarbejdet mellem de to håndværksvirksomheder er kommet en ny æstetik.

Det er dog ikke nyt at betrække møbler eller puder med denimstof. For det gjorde man også i 1990'erne. Men det er nyt at se danske designklassikere i den kvalitet og kaliber, som Kaare Klints møbler er, iklædt det blå stof, som har vist sig uovervindeligt gennem mere end 100 år med skiftende luner i modebranchen.

I Hiut Denim har den danske møbelproducent desuden fundet en samarbejdspartner, der arbejder på samme høje kvalitetsniveau. Nogle af medarbejderne i den walisiske virksomhed har mere end 40 års erfaring med at fremstille jeans.

I årtier blev der produceret jeans i en fabrik i Cardigan på den walisiske vestkyst, men i 2002 blev den tvunget til at lukke, og 400 af byens 4000 indbyggere mistede deres job. Men efter ni år besluttede Hiut Denims grundlæggere, David og Clare Hieatt, at genoplive det gamle håndværk. Nu er denimbrandet et af verdens førende inden for håndsyede luksusjeans, og blandt kunderne er briternes prinsesse Meghan Markle, rockbandet Radiohead og den danske stjernekok René Redzepi.

"Vi tror på, at de bedste materialer i hænderne på de dygtigste håndværkere er med til at skabe det bedst mulige produkt," siger David Hieatt, ejer af Hiut Denim.

"Carl Hansen & Søns møbler er, ligesom vores jeans, rodfæstet i tradition, holdbarhed, håndværk og naturligvis menneskers fortællinger. Med Kaare Klints klassikere er vi i gang med at skrive et nyt kapitel til nye målgrupper og dele nye opfattelser af Kaare Klint," siger han.

Der er ingen tvivl om, at håndværket er så godt, som det kan være, når man kombinerer Carl Hansen & Søns viden om danske designmøbler med Hiut Denims ditto om luksus denimstof. Selv om denimstoffet har bevist sin langtidsholdbarhed og popularitet i omtrent 150 år, kan man tænke, at Kaare Klints Safaristol mister sin tidløshed, når den bliver iklædt det blå stof.

Men ligesom læder bliver det blødt, slidt og smukkere med tiden.