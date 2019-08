Designet til hverdagen: Margretheskålen er solgt i millioner af eksemplarer

- Dengang var Rösti bare et lille fattigt firma, der lavede tallerkener af melamin. De havde ikke mange penge, men besluttede sig for at udvide deres produktion med mere design til køkkenet, så de gik til Bernadotte og Bjørn med en lille pose penge og spurgte, om de kunne lave en skål. Det skulle være hurtigt og enkelt design, og der var ikke råd til det hele store. Det er derfor, den er endt med at blive så enkel og funktionel. Det er i hvert fald sådan, man fortæller historien om margretheskålen, siger Kåre Dehn, kommerciel direktør i F&H of Scandinavia, der ejer brandet Rösti.

F&H of Scandinavia har netop købt rettighederne til Rösti fra det hollandske firma Mepal. Dermed er margretheskålen igen danskejet.Den ikoniske skål har været produceret siden 1954 i samme form. I 1968 tilføjede man dog en gummiring i foden, så den blev skridsikker. Senere er det også tilføjet et låg til skålen. Margretheskålen fremstilles i melaminplastik eller rustfrit stål. Den findes i 10 størrelser og 14 forskellige farver. Nye farver kommer til hver sæson. Den seneste nyhed er Pebble-serien, der har givet skålene en mat overflade i modsætning til den klassiske blanke. Margretheskålens melamin bliver produceret i Thailand, og F&H of Scandinavia har sammen med fabrikken udviklet en melaminplastik, der er en del sundere, end EU's grænseværdier tilskriver. En margretheskål i melamin må dog aldrig udsættes for kogende vand, sættes i mikrobølgeovn eller bruges til syre, da det kan udløse giftige stoffer. Til gengæld kan man sagtens sætte den i opvaskemaskinen. Margretheskålene i melamin koster fra 3,99 til 219 kroner. For stål-udgaven er priserne fra 199,95 til 699,95 kroner.

En populær skål

Med til historien hører også, at designeren Jacob Jensen, der især er kendt for sit arbejde med B&O, var elev på tegnestuen dengang i 50'erne. Han har senere fortalt, at det var ham, der brugte et par dage på at tegne margretheskålen, der er et af danmarkshistoriens vel nok bedst sælgende design.

Præcist hvor mange skåle, der er solgt i løbet af de 65 år, er ikke til at sige, da brandet Rösti har været i mange forskellige virksomheders eje gennem tiderne.

- Et kvalificeret gæt vil være 30-35 millioner ægte margretheskåle. Tæller man alle kopierne med, er vi nok oppe over 100 millioner på verdensplan, vurderer Kåre Dehn.

Dertil kommer alle de gamle skåle, der bliver solgt igen på loppemarkeder eller i genbrugsbutikker. De er populære blandt unge byboere, både fordi de har det rigtige retro-look, og fordi melaminskålene nærmest ikke er til at slide op.

Med til at understrege skålens status som designikon er, at den er blevet en del af New Yorks Museum of Modern Arts permanente design-samling.