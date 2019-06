Design til døden: Kunsthåndværkere filter urner af uld

Melerede nuancer af grå i grå imiterer sten. En hvid baggrund med strejf af sort sender tankerne hen på birkebark. En grøn løgform ender i en top, der illuderer en spire. Uurnas filtede urner skabt i uld af kyndige kunsthåndværkere er inspireret af naturen.

Især løget, der er skabt til at indeholde fire til fem liter menneskeaske, symboliserer "af jord er du kommet, til jord skal du blive". Og i en filtet urne vil den proces være så bæredygtig, naturlig og kærlig som muligt, mener kvinderne bag Uurna, filter Mette Østmann, keramiker Pia Busk og grafisk designer og billedkunstner Line Eskestad.

Den sidste opfandt de sanselige, varme urner, da hun manglede noget at bære sin mors aske til havet i.

- Lige efter hun var død, sad vi der og ordnede begravelse. Hun havde altid sagt, at hun ville spredes i havet, så vi sad og kiggede på urnerne, og den ene var mere kedelig end den anden. Vi endte med at transportere hende derud i noget æggebakkelignende noget. Den var ikke særligt charmerende. Efter min mor tog ud i havet, havde jeg urnen med hjem, og så fik jeg idéen, siger Line Eskestad.

Idéen var at skabe en blød og bæredygtig måde at sige farvel til sine kære. Ulden er hovedsageligt dansk og natur- eller plantefarvet, mens urnernes lukninger er lavet af naturelementer som pil, drivtømmer eller strandsten, der passer til designet.

Det naturlige, bløde og taktile tiltaler de folk, der har bestilt håndfiltede urner til bisættelser. En havde en afdød mormor, der lavede meget håndarbejde. En kvinde var lykkelig over, at hendes mand endelig kunne holde fødderne varme, selv om det var under jorden. Og en anden udvalgte en løgformet urne til sin mands bisættelse, fordi han havde elsket haven.

- For de efterladte er det en rar tanke at bisætte de afdøde i en blød urne. Der er det taktile i, at den er rar at røre ved, det virker enormt nærværende, varmt og trygt. Og selv om vi selv kan være ligeglade, når vi er blevet til aske, betyder det noget for dem, der sender deres ægtefælle, forælder eller bedsteforælder af sted, siger Mette Østmann.

Når man sænker uld-urnen ned i jorden og dækker den over, nedbrydes den fuldstændigt efter fem år og efterlader jorden beriget med mineraler og organiske stoffer. På den måde kan der spire nyt liv ud af det gamle som en helt konkret form for genopstandelse.