Design er også for børn: 50 historier om legende og nysgerrige danske designere

Ægget er vel nærmest en superstjerne inden for dansk design. Et ikon, som koster 35, 70 eller 90 tusinde kroner, hvis man vil købe en nyproduceret udgave til stuen. Og prisen kan nemt få de fleste til at tænke, at design er for de velhavende og ikke for de mange.

Men sådan behøver det ikke være. Og sådan har det heller ikke altid været, mener Marie Hugsted, der er forfatteren bag "Den lille bog om dansk design" skrevet til børn og barnlige sjæle.

Hun fortæller blandt mange andre pudsige og spændende historier, at Arne Jacobsen, der designede Ægget i 1958, har sagt, at lænestolens form er så enkel, at man kan tisse den i sne.

- Man kan altså godt lave lidt fis med design. Det behøver ikke være så seriøst eller højpandet, siger Marie Hugsted.

For dansk design, selv om det kan være en bekostelig affære, er i udgangspunktet uhøjtideligt. Fællestrækkene for de ellers umanerligt forskellige design-genstande, som Marie Hugsted har skrevet om i sin bog, er, at de er upyntede, lavet med godt håndværk og skabt af kvalitetsmaterialer.