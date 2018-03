Stål, finér, træ og læder bliver kombineret i det, der engang var et unika-skrivebord. Society Table blev designet af Arne Jacobsen, som en bestillingsopgave. Bordet var en del af et komplet kontormøblement, som blev givet i gave til American-Scandinavian Foundation i New York i 1952.

Det er altså et sjældent skrivebord, som kun er skabt i ganske få eksemplarer, at Carl Hansen & Søn tilføjer til deres portefølje af møbeldesign fra den danske guldalder. Og samtidig er skrivebordet det første Arne Jacobsen-møbel, den fynske møbelproducent kan præsentere.

- Det er helt oplagt at byde Arne Jacobsen velkommen til designerfamilien hos Carl Hansen & Søn med et så unikt møbel. Arne Jacobsen bidrager samtidig til Carl Hansen & Søns samlede fortælling om Danish Modern, siger Knud Erik Hansen, møbelproducentens direktør i en pressemeddelelse.

Arne Jacobsen var først og fremmest arkitekt og tegnede flere ikoniske bygninger som Nationalbanken, boligbebyggelsen Bellavista (hvor blandt andre designer Kay Bojesen boede), Bellevue Teater og Aarhus Rådhus, samt SAS Royal Hotel i midten af København. Det sidste designede han desuden alt interiør fra dørhåndtag til stole. Udover bygningerne er arkitekten vel nok mest kendt for sin lænestol Ægget, der faktisk blev designet til SAS-hotellet. Men også syverstolene og myrestolene, der står omkring mange danske spiseborde, kommer fra hans tegnestue.

Der er organiske former og enkelthed over Arne Jacobsens møbeldesign, og det kan man genkende i Society Table. Det bløde læder på bordpladen tilføjer noget organisk og blødt til et industrielt præget bord, der kombinerer læderet med træ og stål. Det sidste udgør det tubeformede stel, der nærmest bevæger sig ind i bordpladen gennem en slids i hvert hjørne. Træskufferne svæver et sted mellem bordplade og gulv og holdes oppe af fire rør. Det lette stel og det svævende skuffeelement giver Society Table et let, enkelt og samtidig organisk udtryk, som vi så ofte kalder tidløst.

Bordet bliver solgt i butikkerne fra maj i år. Det kommer til at koste fra 42.995 kroner.