Design: Det klassiske spisestels tid er forbi

Jasper Morrison

Engelsk industriel designer.Født i London i 1951.



Uddannet fra Kingston Polytechnic i 1982, derudover en master fra Royal College of Art 1985 og Berlin HdK kunstskole.



Arbejder i sit eget studio, Jasper Morrisons Office of Design, grundlagt i 1986. Han har afdelinger i Tokyo, Paris og London.



Han har arbejdet med designvirksomheder og udstillingsteder over hele verden. I 2011 kuraterede han en udstilling på Designmuseum Danmark, der hed "Danish Design. I Like It".



Ved siden af sit engelske studio åbnede han i 2010 en butik, Jasper Morrison Shop, som hvert år laver en ny udstilling i forbindelse med London Design Festival.



Fik i 2001 tildelt ærestitlen Royal Designer for Industry.