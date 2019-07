Den pebrede vin er en pebret sag fra Frankrig

Sommervin: Uden syrah, ingen hermitage. Uden syrah, ingen côte rôtie. Uden syrah, en helt anden slags châteauneuf-du-pape.

Men hvorfor er der da så ingen syrah fra Frankrig med i denne test? Fordi vi gerne vil kunne anbefale alle vinene, når der kun er tre med i testen, og inden for grænsen på 150 kroner pr. flaske har vi ikke fundet en fransk syrah, der kunne konkurrere med den sydafrikanske vin, som vi har smagt.

Syrahen fra Reyneke i Stellenbosch er imidlertid også testens bedste bud på en stand-in for en syrah fra det nordlige Rhône. Det kan synes pudsigt, når nu dagens vin fra Australien, Rolling Shiraz, på etiketten forklarer, at druerne er dyrket i et "cool climate" (Central Ranges i New South Wales), men australieren er tydeligvis lavet i en drik mig nu-stil, i modsætning til sydafrikaneren der vil udvikle sig de næste tre-fem år.

Lige nu er den koncentreret og tæt og bør serveres omkring 16 grader for at undgå, at tanninerne tager al rampelyset.

Massive tanniner er et af druens kendetegn, selvom mange måske aldrig har tænkt nærmere over det - for i Danmark er syrah nok stadig bedst kendt i en klassisk australsk udgave, hvor shiraz, som den kaldes både i kronprinsessens hjemland og jævnligt også i andre vindyrkende regioner, typisk anvendes til en frugtfyldig, mørk og alkoholrig vin med så stor frugtsødme, at tanninerne i de billigere vine tvinges i baggrunden.

De største - og dyrere - basser fra Australiens varme marker i områder som Barossa Valley, McLaren Vale og Hunter Valley har ofte undergået kraftig udblødning af drueskallerne for at få masser af farve, smag og tanniner ud i mosten, som indimellem også fremstilles af overmodne druer.

Der er selvfølgelig også opstået en modbevægelse i Australien, som forsøger at udbrede glæden ved mere tilbageholdte vine, der har mere fokus på elegance og druens klassiske peberkrydrede smag. Men at dømme efter, hvad der bliver sat på supermarkedernes hylder, er det ikke en smag, der er slået igennem endnu hos de danske forbrugere.

Men hvis man gerne vil have en mere stringent udgave af syrah, kan man også lige så godt gå til arnestedet for klassisk syrah: Côte Rôtie, Hermitage, Saint-Joseph og Cornas i den nordlige Rhône-dal.

De lægger, sammen med enkelte marker i Crozes-Hermitage, jord til nogle af denne verdens store syraher, typisk med indslag af kød og læder og med et markant potentiale for at udvikle sig på flaske.

Beklageligvis kræver vinene et større træk på kontoen, end vi har givet os selv lov til i denne omgang. Det er som bekendt ikke svært at finde god vin, hvis prisen ikke spiller nogen rolle, men heldigvis findes der også anbefalelsesværdig syrah til noget nær discountpris.

Den finder man for eksempel ved at kigge mod Sydamerika, hvor chilenske Montgras i en del år har leveret sin Antu-serie til Netto, Føtex og Bilka. 2015-udgaven af Antu Syrah har fået 13 måneders lagring på franske fade (30 procent nye), og det virker velintegreret i vinen, som dog sagtens kan smide lidt mere hvalpefedt, hvis du køber en kasse og drikker flaskerne over de næste to-tre år.