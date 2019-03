Den lille smarte og den store dyre

En ny kærlighed er kommet ind i mit liv, og den er af typen, der med sikkerhed bliver et dyrt bekendtskab.

Indtil for godt et halvt år siden blev behovet for kaffe i min husstand opfyldt - i weekender og på morgener med god tid - af en termokande påmonteret en filterholder. I nogenlunde regelmæssige cirkler (sådan gør de smarte baristaer, har jeg set) hældte jeg vand i filteret og nød lyden af kaffen, der dryppede ned i kanden.

På morgener, hvor det bare skulle gå hurtigt, blev en lille Nespresso-maskine sat i gang med en brummen og et tryk på en knap forvandlede en kapsel til en kop espresso. Den maskine er et af de bedste køb, jeg har gjort. 600 kroner kostede den, og i otte år gav den uden nogen problemer kaffe i koppen. Indtil den en morgen gav op. Det var en dårlig morgen.

Løsningen blev ikke at købe en ny, lille maskine. For selvom en kapselmaskine er smart i en fart, er jeg ikke blind for, at kaffe ikke bliver lige så god, som hvis man bruger nykværnede - og også gerne nyristede - bønner.

Så nu står der i stedet et monstrum af en Siemens kaffebrygger, som kan lave kaffe på måder, jeg ikke tidligere anede var mulig. Det er på grund af den maskine, jeg har fået en ny yndlingskaffe: crema.

Og nej, det har intet med fløde eller mælk at gøre, tværtimod. Jeg drikker det meste af min kaffe om morgenen eller om formiddagen, og da skal den være næsten som i det gamle ordsprog: Sort som natten, varm som helvede - men ikke sød som kærligheden. Sukker har ikke hjemme i min kaffe. Jeg foretrækker den bitter som en mandag morgen, hvor posen med bønner er tom.

Siemens-dyret kostede næsten 10 gange så meget, som den gamle Nespresso-maskine, og selvom kaffekapsler hurtigt kan blive en væsentlig udgift, skal man ikke købe mange poser nyristede bønner, før det står klart, at det her kun kan blive en dyr fornøjelse. Men en fornøjelse er det - især når det faktisk lykkes mig at nå at sluge en kop, inden jeg tager på arbejde.

For redaktionens kaffemaskine er en type, der sprøjter koppen fuld af en mørk væske på under 10 sekunder. Det lader sig gøre ved at blande en sirup, der vistnok er en slags koncentreret kaffe, med varmt vand. Jeg har prøvet op til flere gange, men der er grænser for, hvad jeg vil udsætte min krop for. Heldigvis er der hjælp at finde i en nærliggende Fakta, som er udstyret med en maskine, der kværner bønner on demand og giver en stor kop helt rimelig sort kaffe for 15 kroner.

Det er en rimelig pris - hver gang jeg forvilder mig ind på en kaffebar, tænker jeg med skam på, hvad en turist fra Italien eller Spanien må tænke, når de opdager, hvad vi tillader os at kræve for en simpel espresso eller en americano (espresso fortyndet med varmt vand) her i landet.

Og hvad så med en stempelkande, spørger du måske? Jo, dem står der tre-fire stykker af på en hylde i kælderen. Et par af dem er blevet købt som nødløsning på ferier, hvor der ikke var anden mulighed for at brygge kaffe. Nu bliver de brugt, når vi har mange gæster, og som regel kommer en af dem med i bagagen på ture i sommerhus.

Jeg kan ikke gå ned på kaffe.