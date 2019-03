Danskerne elsker kaffe

Ingen holdbarhedskrav

Kaffens smag er, ud over selvfølgelig arten og dyrkningsstedet, et resultat af, hvordan kaffebønnerne er blevet behandlet efter høst. Særligt ristningen er afgørende for, hvordan din kaffe kommer til at smage. Det gælder både i forhold til, hvor længe bønnerne er blevet ristet (jo længere = jo mørkere bønner og, alt andet lige, også kraftigere smag i kaffen), og i forhold til, hvor lang tid der er gået, siden bønnerne blev ristet.

Jo kortere tid der er gået siden ristningen, desto bedre smager din kaffe.

Desværre kan man kun sjældent se på posen med kaffe i supermarkedet, hvornår bønnerne blev ristet.

I Danmark er holdbarheden på en pose ristede kaffebønner (og for den sags skyld også malet kaffe) alene producentens ansvar. Der er ikke nogen lovbestemt holdbarhedsperiode, oplyser Fødevarestyrelsen, så du kan for eksempel ikke regne et år tilbage fra mindst holdbar til-datoen for at finde ud af, hvornår kaffen er ristet.