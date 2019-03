Drivhuset er endnu et hus i haven. Også her er det en god idé at tænke på farvevalg. Sort og antracit er altid sikre, og en dyb grøn farve går man heller ikke fejl af. Foto: Grøn Kommunikation

Det milde vejr i februar satte gang i haveprojekterne.

De var helt forvirrede i byggemarkederne. Midt i februar væltede det ind med kunder, der ville købe trykimprægneret træ til haveskure, terrasser og andre gør det selv-projekter til haven. Det var uge 7 - en vintermåned - hvor alle står på ski eller holder sig inden døre, måske plejer en influenza med varme dyner, varm te eller choklade. Nu kom de, kunderne. Foråret var nemlig kommet til Danmark, og det skulle vise sig at fortsætte også efter uge 7, hvor temperaturen i dagevis havde sneget sig op over 10 grader. Det var helt vildt. Jeg var en af de kunder, der var varmet op til forår af solen og ville købe træ. Der var næsten slåskamp om det. Der var ikke noget på tilbud, og der var ikke meget træ at komme efter. - Det kommer, det kommer, sagde ekspedienten. - Jo, men hvornår? - Til foråret, svarede han. - Ja, men det er jo nu, syntes alle kunder at udbryde. Jeg fik mine brædder. Jeg skulle blot bruge nogle få terrassebrædder til en sokkel samt 20-30 billige hegnsbrædder, og det fik jeg. Jeg elsker projekter til haven. Alt, hvad man kan skrue noget i eller banke sammen, er bare ren yoga. Jeg bor i et navngivet arkitekttegnet 2CV- hus, jeg selv har bygget, og for et par år siden byggede jeg en anhænger på 2CV'en. Mine børn er rejst hjemmefra, og så er der som bekendt behov for mere plads.

Tip Spred ikke dine skure over hele haven. Se på, om du med lidt arkitektonisk snilde kan samle dem, så de spiller godt op mod hinanden. Et brændeskur kan godt stå som en væg, der deler haven op, og kan godt være dekorativt som sådan, men skal det være andet end dekoration, skal der så meget tag på, at det måske bliver lovlig dominerende.Drivhuse har i dag karakter af opholdsrum. Derfor kan de stå mere frit i haven, men knyt en terrasse til huset. Så bliver det pludselig et rum, hvor der ikke bare er et drivhus. Her kan også stilles potter med planter, så drivhus og have smelter endnu mere sammen.



Husk, at små skure lagt sammen pludselig forøger bebyggelsesarealet. Samlet må arealet ikke overstige 50 kvadratmeter, uden du skal have særlig tilladelse. Tjek hos din kommune, også hvordan den tolker udhæng. I nogle kommuner regnes alt udhæng med til bebyggelsen.



Pas på farverne, når du maler et skur. Hold dig til dæmpede farver, det der også kaldes jordfarver, og leg hellere med de mindre partier som rammer, lister og andre detaljer. Sort er ret neutral, og er du til grøn, så se på det, som skuret er omgivet af. En limegrøn kan godt være smuk i omgivelser, der er lime om sommeren, men hvordan ser det ud om vinteren? En dybgrøn, skovgrøn eller det, man kalder københavnergrøn, er en mørk blågrøn farve, der egner sig til store flader som porte og døre.

Haven rummer hurtigt mange små huse lige fra cykelskure til bistader. Foto: Grøn Kommunikation

Hønsehus Lidt ældre læsere husker sikkert den franske 2CV. En arkitekt fra Fredensborg blev inspireret af bilen og tegnede et 2CV-hus. Rå og brutalt i sit udtryk, med et køkken som i datidens sommerhus, et bord og rødternede gardiner foran hylderne og kun de allermest nødvendige vægge i huset. Til gengæld med indbyggede hanebjælker, hvis man fik lyst til at holde høns. Senere kunne man lave om på det, når man fik råd. Trapperne til hønsehemsen er uhøvlede. Det handler bare om at komme et tykt lag maling på, så man ikke får splinter i fødderne. Et hus, som unge mennesker med børn og hård økonomi havde mulighed for at bygge. Det er en lang historie, og den må vi tage en anden gang, men huset blev bygget og ændret, så det nu er en luksus-2CV ,og vi kunne ikke drømme om at flytte fra det.

Haven lige nu Marts er en af de gode plantemåneder for buske og træer. Jorden er fugtig, og planterne er endnu ikke gået i gang med væksten.Plant en ny hæk eller lap huller i hækken.



Mos har nydt godt af den milde vinter. Brug en rive og riv plænen godt og grundigt igennem. Lap huller med en blanding af grus og jord og efterså med nye græsfrø.

Projekt brændeskur er næsten færdigt - midt på en forårsdag i februar. Skuret er bygget sammen med et sekskantet skur med fladt tag. På taget er stolper fra hvert hjørne skråt op mod midten. Det giver mulighed for, at humle og andre slyngplanter hurtigt laver et levende tag. Foto: Grøn Kommunikation

Skuret Mit forårsprojekt med de ru brædder er af langt mindre omfang. Et 2CV-hus har selvfølgelig brændeovn. I min indkørsel er der stablet stakke af brænde, i garagen det samme, og rundt i haven ligger stammer, der skal saves op. Nu kom foråret, og så skal der bygges huse til mennesker og fugle, for også fuglene fiser rundt og spejder efter steder, de kan lægge deres æg. Der skal samling over feltet. Det at skabe samling og harmoni med alle ens skure og huse er en del af det havearbejde, der er for lidt fokus på. På disse dejlige februar-forårsdage blev der derfor bygget et integrerbart brændeskur med plads til udvidelse og i forlængelse af havens redskabsskur.

Sort passer godt ind i naturen, og så kan man som her altid lege lidt med omgivelserne. Foto: Grøn Kommunikation

Samarbejde En have ser ikke godt ud med en masse - måske ligefrem forskelligfarvede - skure hist og her. Det forvirrer øjet, og en have skal bringe ro. Havens huse er en broget skare af ydmyge skure, cykelskure, redskabsskure, legehuse, hundehuse, drivhuse og lysthuse. Datidens lysthuse var lige fra de primitive små pergolalignende huse til større pavilloner. Det var rum for ensom eftertænksomhed, hvor man kunne nyde kaffen, teen eller et glas saftevand. Ironisk nok blev de revet ned omkring 70'erne, hvor vi fik travlt, og hvor de blev opfattet som umoderne i den fremherskende funktionalistiske og rationelle havestil. Nogle huse var levende huse med slyngroser som det bærende. Også de blev revet op med rode. Legehusene var især moderne lige efter anden verdenskrig, og selv om trampolinen i dag er det, der fylder mest i børnefamiliernes have, er legehuset ikke gået helt af mode. Ser vi længere tilbage, havde vi lokummer i haven eller gården, og regner vi bistaderne med, er vi efterhånden oppe på et anseligt antal huse. Da drivhusene kom frem, blev de oftest placeret i baghaven. Nu skal de frem, så de bliver integreret i haven. På mange måder er drivhuset blevet det moderne lysthus. Ofte kaldes det derfor også driverhuset. Murede sokler og drivhuse i træ er med til at skabe et samspil med naturen, og skal de være af aluminium, skal de helst være over i det sorte. Sort er neutral og falder godt ind i alt det grønne. Farver spiller i det hele taget ind på, hvordan vores småhuse falder ind i haven. Hvide og især sorte huse er ret neutrale, men er man til andre farver, kan det være en rigtig god idé at lave nogle farveprøver, inden man giver hele huset farvelade.

Tænk grundigt over dit farvevalg, når de små havehuse skal males. Huset her er nærmest limegrønt, men det passer godt til omgivelserne. Man skal blot være sikker på, at man også kan holde ud at se på farven om vinteren. Foto: Nina Ewald