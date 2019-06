Cocktail-duo giver masterclass på Heartland

Rasmus Greve Christensen og Simon Sjødahl, som ejer baren Visit i Odense, fortæller om deres passion for cocktails og giver eksempler på deres kunnen på Heartland Festival.

I oktober sidste år åbnede de to venner Simon Sjødahl og Rasmus Greve Christensen baren Visit i Skt. Gertruds Stræde i Odense. De er begge vilde med cocktails - både de klassiske og de nye, som de selv udvikler. I weekenden deler de ud af deres viden på Heartland festivalen på Egeskov Slot. - Festivalen kalder det en masterclass, men det er nok mere en talk om os: Hvordan vi arbejder, hvad der driver os. Og så laver vi naturligvis nogle cocktails, siger Rasmus Greve Christensen, da Livsstil møder de to bartendere forud for festivalen. - Det er ret nemt at forklare, hvordan vi tænker cocktails. Hvis man kigger på vores cocktailkort, er det delt op i to kategorier. På den ene side har vi det, vi kalder signatur-cocktails, som er dem, vi selv udvikler fra bunden. Det er her, vi gakker ud og leger med sjove spiritusser og hjemmelavede sirupper. På den anden side har vi klassiske cocktails, som vi har fundet i nogle gamle bøger, vi har liggende, siger Simon Sjødahl. - Nogle er mere kendte end andre, men alle er cocktails, som vi synes fortjener mere opmærksomhed. De klassiske cocktails mikser vi ret tæt på de helt originale opskrifter. Dem piller vi ikke ved, men det gør vi med vores egne. På den måde holder vi en tradition i hævd, samtidig med at vi skaber noget nyt. Uden at det skal lyde alt for vidtløftigt, tilføjer Rasmus Greve Christensen: - Det er sjovt at få nogle af de her glemte cocktails frem i lyset. Som en Corpse Reviver for eksempel. Det er en helt fantastisk cocktail, synes jeg.

Dild og kakao De to bartendere skal dog ikke kun snakke om drinks og deres fascination af spiritusser. De skal naturligvis også mikse nogle cocktails. "The proof is in the pudding", som briterne ynder at sige. - Vi har en Kentucky Cooler med. Den er ikke så kompleks i smagene, så vi tænker, at der er ret mange, som godt kan lide den. Vi har en klassisk cocktail med, som hedder Vieux Carré og oprindeligt er fra New Orleans. Endelig har vi en med, som hedder Amardillo. Den er lavet med dildakvavit og kakaolikør, siger Rasmus Greve Christensen. Og hvis du tænker, at dild og kakao ikke er det bedste smagsmatch, er du ikke alene. Men det er det, forsikrer Rasmus Greve Christensen: - Dild og Kakao spiller sindssygt godt sammen. Der er faktisk nogle forskere fra Holland, som undersøger smag på molekylært niveau. De har lavet parringer med smage, som objektivt går godt sammen. Dild og kakao er en af dem. Det sjove er så, at ens underbevidsthed siger noget andet, og det forstyrrer hjernen, fordi det smager godt, men hjernen vil gerne have det modsatte.

Vil udfordre gæsterne De to bartendere er begge fra Fyn. Rasmus er opvokset i Kerteminde, og Simon er fra Thurø, men opvokset i Seden Strandby. Og de har begge arbejdet flere steder som bartendere i Odense - Café Kræs, Retro og The Room for at nævne nogle. - På samme måde som med kokke og tjenere er det meget typisk med den her branche, at vi kommer lidt rundt omkring og får nogle erfaringer fra de forskellige steder, siger Simon Sjødahl. Det var, mens de begge arbejdede på restauranten MASH, at idéen om at starte deres egen bar blev udklækket. Eneste krav til lokalet var, at baren skulle være det første, gæsterne møder, når de kommer ind ad døren. Baren er nemlig omdrejningspunktet. Den er både arbejdsplads og legeplads. - Vi kan godt lide at lave cocktails, som vi synes er sjove, og som folk ikke nødvendigvis kender hovedingredienserne i, som for eksempel den her danske dildakvavit med multebær, siger Rasmus Greve Christensen. Vi vil gerne udfordre gæsterne og finde noget, som de ikke har prøvet før, men som de godt kan lide. - Det er ikke sådan, at vi har noget helligt mål om, at vi skal lave noget nyt, hver gang der kommer noget nyt, men hvis vi kan lave cocktails, som virkelig er velsmagende, og som vi tror, vores gæster kan lide, så gør vi det, fortsætter han: - Men vi laver også gerne en Pina Colada, hvis det er det, folk vil have.