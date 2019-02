Byggede nyt stuehus i gammel stil: - Det skulle ikke ligne en kubistisk villa

Det hvide stuehus er bygget, så det skal se ud som om det har ligget der i umindelige tider. Familien ønskede et hus i gammel landstil i stedet for en kubistisk villa. Foto: Søren Gylling

Anne Mette Danscher og hendes familie ville have et hus, der faldt i med de landlige omgivelser. Så da de overtog et nedlagt landbrug, valgte de sammen med arkitekten Øjvind Andersen at opføre et nyt stuehus i stil med en klassisk dansk herregård fra 1800-tallet.

Den smalle grusvej drejer af fra landevejen. Vejen slynger sig dovent gennem bakkerne, hvor det føles meget klogt at tage farten af bilen inden et sving, hvis nu der skulle komme en modkørende traktor. Efter et par sving af Busholmvej kan man ane det hvide stuehus, der kan minde om en klassisk hovedbygning på en dansk proprietærgård. Rene klassiske linjer. Måske fra sidst i 1800-tallet kunne det første umiddelbare gæt lyde. Måske en af den slags bygninger, der har set vintre og somre passere forbi årtier efter årtier, mens generationer efter generationer har ført slægtsgården videre. Og så alligevel ikke. Det hvide stuehus er nemlig en nybygning, knap og nap et halvt år gammelt. En moderne bygning med alle de nutidige bekvemmeligheder - fra fiberinternet til gulvvarme - som de fleste tager for givet i et nybygget familiehus. Og lige den drøm om at skabe en bygning, der syntes at altid have ligget her mellem skov, enge og marker, var lige præcis det, ejerne gik efter. - Vi vidste, at vi ville have et hus, der kunne have ligget her i forvejen. Et gammelt stuehus. Det var vi ret enige om. Det skulle ikke ligne en kubistisk villa, siger Anne Mette Danscher, der har fået bygget huset sammen med sin kæreste.

Fra stuehusets brede terrasse er der udsigt til en nylagt græsplæne, der i dagens anledning havde fået drysset lidt nysne hen over sig. I det hele taget er der god plads omkring huset, hvor der er et stykke vej til nærmeste naboer. Foto: Søren Gylling

Ingen drøm om at bygge nyt Parret har tidligere boet lidt mere end to kilometer fra deres nye adresse. Og de havde lagt mærke til stedet på deres løbeture på stien. En tidligere jernbanestrækning, som løber tæt forbi ejendommen i en blød bue ind mod Kolding. - Her lå et lille hvidkalket stuehus, hvor der boede en ældre ugift mand, som havde overtaget gården fra sine forældre. Her havde han drevet landbrug med køer og grise altid. Han havde sagt, at han skulle bæres herfra. Og det blev han også, fortæller Anne Mette Danscher. Da hun og kæresten havde overtaget ejendommen, stod de med et stuehus, der var i en så dårlig stand, at det ikke kunne svare sig for dem at renovere det. - Havde det været til at have med at gøre, ville vi nok have gjort det. Vi havde ikke en drøm om at skulle bygge nyt. Mens vi fik huset revet ned, overvejede vi, hvad vi så skulle gøre, fortæller Anne Mette Danscher. Parret valgte dog at bevare den gamle lade og svinestald, som de har fået hvidtet, så de passer i stilen til det nye stuehus. Anne Mette Danscher griner lidt ved tanken om de første streger, de selv slog i deres søgen efter at skabe det rigtige hjem. Her midt i det rummelige køkken-alrum med 2 meter og 40 centimeter til loftet, byder hun på en frisk kop kaffe ved det lange spisebord i træ. Herfra giver de brede franske glasdøre en udsigt til den nysåede græsplæne, hvor de sidste totter sne stadig holder stand mod et vejrlig, der ikke helt kan tage sig sammen til at vælge mellem plus eller minus, sne eller regn. For enden af plænen lige inden en eng står et stort egetræ, der let kan have et par århundrede på bagen. En gynge svinger fra en af grenene. - Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle have et arkitekttegnet hus, men efter et stykke tid kunne vi godt se, at det var nødvendigt, indrømmer hun.

Sammen med Arkitektladen A/S fra Ribe har Anne Mette Danscher og hendes kæreste fået bygget et stuehus, der for den uindviede kan minde om stuehuset på en herregård fra sidst i 1800-tallet. Foto: Søren Gylling

Føles som langt ude på landet Parret søgte lidt hist og pist på nettet og faldt til sidst i en avisreklame over virksomheden Arkitektladen A/S i Ribe, hvor arkitekt Øjvind Andersen har specialiseret sig i netop at tegne huse, som var de opført i 1800-tallet. Og parret kunne særligt godt lide, at Øjvind Andersens ambition var, at man ikke skulle kunne se på huset, at det var arkitekttegnet. Efter et par år måtte det gerne være sådan, at folk fra stien eller grusvejen kunne forledes til at tro, at stuehuset da havde ligget her altid, lød det fra ham. - Og det var præcis sådan, at vi gerne ville have det. Det er jo altid en afvejning. Det må gerne ligne noget gammelt uden at se falsk ud. Det har Arkitektladen været meget god til at ramme, smiler Anne Mette Danscher. Både hun og kæresten er opvokset på landet, hun på Sjælland og han ikke langt fra, hvor de bor nu. Og de havde begge en drøm at komme ud, hvor der var lidt mere plads og luft end i et almindeligt parcelhus. Og det har de fået. Til ejendommen hører 23 hektar jord, hvor de 14 hektar er forpagtet ud som landbrugsjord, mens resten er eng og overdrev. - Her er bare så dejligt. Når man sidder her om morgenen og ser rådyrene gå forbi udenfor. Der er fasaner og harer. Det føles som langt ude på landet, og alligevel er det jo meget centralt, siger Anne Mette Danscher. Selv om butikker, menneskemylder og parkeringspladser synes evigheder væk, ligger Kolding Storcenter med et væld af indkøbsmuligheder kun fire kilometers kørsel herfra. Og husets mindste har end ikke skulle skifte til en ny børnehave. Samtidig er der lagt fiber til hurtigt internet til ejendommen, så både Anne Mette Danscher med krævende fuldtidsarbejde og hendes kæreste, der er selvstændig, kan arbejde hjemmefra, når husets mindste har lidt ondt i halsen som i dag.

Det store, lyse køkken-alrum giver en god fornemmelse af plads til både køkkenarbejde og hygge. Huset har i alt 348 kvadratmeter fordelt på stuen og førstesalen. Foto: Søren Gylling

Valgt en landstil Begge har travle hverdage, så byggeriet havde de overladt til entreprenøren, Klinkby Træbyg, der var anbefalet af Arkitektladen. Også her havde de en oplevelse af en byggeproces, hvor der var styr på tingene. Håndværkerne har været grundige, professionelle, og der var en supergod stemning hele vejen igennem, understreger Anne Mette Danscher. Hun fortsætter: - Det har været meget ligetil at arbejde sammen med dem. Vi havde selv gjort os ret mange tanker om indretningen, men vi havde svært ved at få det til at gå op i en højere enhed. Vi vidste, hvad vi ville have på første salen og i stuen, vi havde bare svært ved at få det til at blive et hus. Det var Arkitektladens folk gode til at hjælpe os med. For eksempel havde parret tegnet huset smallere, end det står færdigt i dag. - Og der sagde de til os, at det måtte vi da gerne, men vi skulle bare vide, at hvis vi gerne ville have noget rum ovenpå, skal huset have en vis bredde. Ellers ville vi ende med en lang tarm på førstesalen. De var gode til at give nogle fif til, hvad der ville give os et godt resultat. Det er jo uoverskueligt, når man selv sidder og tegner. Her var de gode til at arbejde videre med vores ønsker, siger hun. Og i august sidste år kunne familien rykke ind i det nye hus. Anne Mette Danscher smiler lidt, da hun påpeger, at de endnu ikke helt har fundet den rigtige indretning. Men for en ny besøgende synes stilen at indfange meget af fortiden. Op ad væggen i det store køkken-alrum har de en gammel butiksreol i hvidt kantet med guld, hvor hjemmets bøger og andre klenodier, som et par godt brugte Puma-fodboldstøvler, har fundet deres plads. Og op ad en anden væg står et lille almueskab, et arvestykke fra den jyske del af familien. I væggen mellem køkken-alrummet og stuen er der installeret en brændeovn med glaslåge til begge sider. Og fra stuens lænestole er der et frit udsyn ind i det store hvide køkken. Ovenpå er der blevet plads til et rummeligt børneværelse i den ene ende, mens mor og far har fået deres soveværelse i den anden ende af øverste etage. Alt i alt har huset lige 348 kvadratmeter til familien i deres nye, "gamle" stuehus.

Som relativt nyindflyttet er familien endnu i færd med at eksperimentere, hvordan møblerne passer bedst ind i de nye omgivelser. Men husets mindste hygger sig dog fint foran fjernsynet, der viser en Disney-film. Foto: Søren Gylling

Kasserne til de planlagte højbede venter endnu på muld og sommer, før de kan give grobund for grøntsager og krydderurter. Foto: Søren Gylling

Anne Mette Danscher har god plads i det moderne køkken-alrum, der dominerer stueetagen i familiens nybyggede stuehus. De to meter og 40 centimeter i højden er med til at give rummet en fornemmelse af plads og luft. Foto: Søren Gylling

I familiens soveværelse på førstesalen har parret fået bygget en kommode, der også fungerer som hovedgærde for sengen på den anden side. Foto: Søren Gylling

I børneværelset har familiens yngste fået rig plads til boltre sig med sine legesager. Allerede nu er børneværelset indrettet til, hvis der er overnattende gæster med små børn. Foto: Søren Gylling

Den store, brede trappe dominerer entreen, når man kommer ind ad stuehusets hoveddør. Foto: Søren Gylling

Ved det brede spisebord er der udsigt ud til græsplænen, hvor man en stille morgenstund med kaffekoppen foran sig kan se hjorte og andet vildt vandre forbi. Foto: Søren Gylling

I entréen har familien fået bygget en bænk, hvor der er plads til at få fodtøj og tøjet på, inden man går ud på gårdspladsen. Foto: Søren Gylling

De moderne badeværelser på 1. salen ligger i forlængelse af hvert soveværelse. Anne Mette Danscher understreger, at Arkitektladen A/S har hjulpet dem med at få tegnet et hus, hvor der også på førstesalen er god plads både i højden og bredden. Foto: Søren Gylling

Fra trappen, der forbinder førstesalen og entréen, går man direkte ind i stueetagens køkken-alrum. Foto: Søren Gylling

Den brede seng i familiens soveværelse er placeret midt i rummet, så man vågner med udsigten ud på de omgivende marker på den anden side af vejen. Foto: Søren Gylling

Fra køkkenalrummet er der udsigt til de brede glasdøre, der kan slås op på vid gab, når sommerens varme indbyder til det. På denne vinterdag er udsigten dog heller ikke at fornægte. Foto: Søren Gylling

I køkkenalrummet er der gjort plads til bænke, hvis man skulle have lyst til at gøre kokken selskab, mens gryder, pander og oven er i aktion. Foto: Søren Gylling