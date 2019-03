Nu læser jeg så, at det pr. 1. april 2019 bliver således, at børneydelserne skal deles mellem forældrene, hvis man har en 7/7-ordning, og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål, som jeg håber, du vil besvare:

Jeg har, siden vi blev skilt, flere gange efterspurgt, at vi skulle dele børneydelserne. Dette har min ekskone dog afvist. Jeg har tilmed kontaktet statsforvaltningen, der også synes, at dette ville være en god ordning, når børnene bor lige meget ved os begge.

! Kære Lars - tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Mht. regulering af ligedelingen. Det er rigtigt, at Skatteministeriet med udgangspunkt i et nyt skilsmisseretligt system, som træder i kraft 1. april 2019, har udarbejdet en model, der ændrer på udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

Fremover vil børne- og ungeydelsen som udgangspunkt blive delt ligeligt mellem forældre, der har fælles forældremyndighed, uanset om disse er samlevende eller ej. Udgangspunktet om ligedeling af børnechecken vil kun gælde i de tilfælde, hvor forældrene har en deleordning, altså hvor barnet eller børnene opholder sig nogenlunde ligeligt hos begge forældre, eksempelvis i en 7/7- eller en 6/8-ordning. Har forældrene derimod en 9/5-ordning, eller har barnet endnu mindre tid hos samværsforælderen, eksempelvis en 10/4-ordning, vil ydelsen forsat blive udbetalt til den forælder, der har mest samvær med barnet.

I dit tilfælde, vil det således betyde, at børnechecken vil blive delt ligeligt mellem dig og din ekskone, da I har en 7/7-ordning.

Udgangspunktet er, at den forælder, der er registreret i CPR-registret, vil få ydelsen udbetalt. Er både du og din ekskone registreret som forældremyndighedsindehaver i CPR-registeret, vil ligedelingen af børnechecken ske automatisk fra det tidspunkt, hvor reglerne træder i kraft. Der kræver således ikke, at I aktivt foretager jer noget i den forbindelse, så længe I begge to er registreret. Det er alene i tilfælde af, at man ikke ønsker deling af børnechecken, at man aktivt skal ansøge om at modtage hele beløbet.

Såfremt I ikke begge to er registreret som forældremyndighedsindehavere, skal dette først ske, før udbetalingen vil blive ligeligt fordelt imellem jer.

Enlig forsørger-tilskud: Det er som udgangspunkt forældremyndighedsindehaveren, der skal være enlig forsørger for at være berettiget til enlig forsørger-tilskud. I tilfælde af, at forældrene har fælles forældremyndighed, er det den, som barnet opholder sig mest hos eller - i tilfælde af, at barnet opholder sig lige meget hos begge forældre - den, som barnet er tilmeldt folkeregisteret hos, som skal være enlig forsørger for at modtage enligt forsørgertilskud.

Som jeg læser dit spørgsmål, har børnene bopæl hos din ekskone, og således også folkeregisteradresse hos hende, selv om I har en 7/7-ordning. Det vil således alene være din ekskone, såfremt hun opfylder de ovenfornævnte betingelser om at være enlig forsørger og de generelle betingelser for retten til tilskud, der er berettiget til at modtage et eventuelt tilskud.

Med venlig hilsen Monica Kromann Advokat (H)