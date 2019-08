Christina Julsgaard har altid visualiseret sine drømme og visioner. Derfor havde hun et billede af en idyllisk sø hængende i familiens tidligere hus, for den 42-årige billedkunstner drømte om at bo landligt med en sø i baghaven, men samtidig tæt på byen. En drøm, hun troede var uopnåelig, indtil den arkitekttegnede villa nord for København dukkede op. - Et Kinderæg, kalder hun funkisvillaen, som hun og hendes mand har totalrenoveret.