Boligreportage fra roen i udkanten: Et hjem til resten af livet

FORSIDEFOTO En stille stund. Anne Mansa og Per Christensen har arbejdet på at lave den gamle skolebygning om til deres drømmehus i fem år. Og det arbejde bliver nok aldrig færdigt, forudser Per Christensen, da han mener, at hans hustru vil blive ved med at få nye, gode idéer til forbedringer. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Anne Mansa og Per Christensen blev gift sent i livet. Nu har de skabt et hjem sammen med hendes idéer og hans energi. Et hjem, hvor de kan blive gamle sammen. Præcis som Anne Mansa drømte om, hver gang de cyklede forbi den tidligere skolebygning på vej mod havet. Heldigvis skal der mere end en gammel, langelandsk skole til at skræmme Per Christensen.

Bag haven ligger hatbakkerne og skaber bølger i landskabet. En tung ko går og græsser op ad hegnet og håber måske på, at der bliver smidt et kålhoved eller andet godt ud til den, som beboerne gjorde sidste sommer. Kigger man ud over koens marker, gennem bakker og en regndiset horisont kan man skimte kirken i Magleby. Lige ved siden af lå den gamle skole og tjenesteboligerne, hvor Anne Mansa boede som barn. Hun blev født på Humble Kost- og Realskole i 1960 og døbt i Ristinge Kirke, og lige i et smørhul mellem barndommens steder har hun købt hus med sin mand Per Lindegård Mansa Christensen. Når han går på pension til efteråret, sælger de lejligheden i Odense og flytter permanent ind i den ombyggede, tidligere skole på Vesteregnen på Sydlangeland. Her har de skabt sig et hjem, hvor de skal blive gamle sammen. Ligesom Anne Mansa havde drømt om. - Vi cyklede tit forbi her, når vi skulle ned til vandet fra vores lille sommerhus. Og jeg sagde altid: Her vil jeg gerne blive gammel. Det er lige sådan et sted, jeg drømmer om. Dengang boede Rasmus og Lis her. Men en dag mødte vi deres datter i Brugsen, og hun fortalte, at efter Rasmus var død, ville hendes mor flytte i pensionistlejlighed i Bagenkop og sælge huset. Og hun havde jo hørt, at vi måske var interesserede, fortæller Anne Mansa. Hver sommer siden da har Lis og datteren været på kaffebesøg, for at se, hvordan det gik med det gamle hus. Det er fem år siden til oktober, at Anne Mansa og Per Christensen købte drømmehuset. For hende var det som at komme hjem. Og hendes mand, der stammer fra Jylland og har boet det meste af livet i Odense, er på sin vis også kommet hjem - nemlig ud i naturen.

Per Christensen er kommet ud i naturen. Han har altid været interesseret i fugle, haft et aktivt liv og arbejdet med og i naturen. Nu bor han ude midt i den. Op til baghaven går køer og græsser, og få kilometer væk er der fuglereservater og hav, han kan ro på. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Dit, mit, vores hjem Anne Mansa og Per Christensen blev gift for 11 år siden. Med sig i bagagen havde de hver deres tidligere liv med andre ægtefæller. Men i den ombyggede skole på Langeland har de et sted, de har skabt sammen, til deres liv. Resten af det endda. Da de mødte hinanden, boede Anne i en tjenestebolig på efterskolen, hun arbejdede på som håndarbejdslærer. Men hun flyttede ind i Per Christensens hus i Odense. - Det er Annes fortjeneste, at vi er endt her, siger Per Christensen. - Jeg er nok sådan en type, der tænker, at man ikke behøver at lave så meget om. Jeg kunne sagtens være blevet boende, hvor jeg hele tiden boede. Men hun flyttede ind i mit hjem, og selv om hun kunne sætte sit præg på det, ville det aldrig være det samme for hende. Hun havde ikke været med til at skabe det. Så det var mere hendes behov, at vi fik et nyt, fælles hjem, end det var mit. Men der skal mere til at skræmme mig end et byggeprojekt i en gammel skole, griner han. Hvor Per Christensen har boet 48 år i samme by, har Anne Mansas liv været mere flyvsk. Hun har flyttet lidt efter, hvad livet har bragt, og til sidst bragte det hende hjem til Per Christensen. - Men det blev aldrig rigtig mit hjem. Først købte vi et sommerhus sammen hernede på Langeland, og efter et par år udviklede det sig til dette. Men det var vigtigt med årene i sommerhuset, for så kunne Per også mærke, om han kunne falde til hernede, siger Anne Mansa.

Hele gangen er tapetseret med Fjordens Dag-plakater. De mangler dog et par stykker for at have fra hvert eneste år. Det var Per Lindegård Mansa Christensen, der opfandt Fjordens Dag i Odense. I år er hans sidste gang i spidsen for den, for han går på pension til efteråret. Dørens røde farve stammer fra dengang bygningen var legestue for øens unger. Farven står godt til plakaterne, så indtil videre får den lov til at blive. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Langelandsk ro I havedøråbningen fortæller han, at det kunne han. Med udsigt til køkkenhave, sommergrønt græs og regngrå skyer husker han, hvordan den langelandske stilhed blev en tydelig kontrast til et stresset arbejde. - Hver fredag eftermiddag, når vi kørte herned, kunne jeg mærke, hvordan roen kom, siger han. Og hans hustru har det på samme måde. - Jeg kan mærke, at der er en ro på Langeland, der er god for mig. Jeg har noget med hjertet, men her er det ikke så slemt som inde i byen, siger hun. Deres hjem er også indrettet til ro. Anne Mansa har sit store sy-rum og et snedkerkøkken, der bliver brugt til at bage og lave mad. Det er hendes slap af-ting. Mens Per Christensen har hele køkkenhaven, motorsaven, cyklen og kajakken til at få brugt noget af sin energi. Naturen, fuglene og aktiviteterne er hans ting. Også på den måde supplerer de hinanden godt, for: - Anne går så meget op i mad, at jeg bliver nødt til at motionere, siger han og klapper sig smilende på maven.

"Fruens Vilje" har Per Lindegaard Mansa Christensen med et glimt i øjet døbt brændeovnen, fordi det var Annes vilje, at de fik lige netop den. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Skabt sammen Men de supplerer også hinanden i bolig-bygge-projektet, som de troede ville tage tre måneder. Det tog et år, inden de kunne flytte ind. Og egentlig er de ikke færdige endnu - fem år senere. - Jeg har energien, og Anne har overblikket, vejledningen og idéerne, siger Per Christensen. - Per er god til det grove, til at slibe og pille ned, mens jeg maler og syr, siger Anne Mansa. Sammen har de hevet vægge ned og bygget nye op. De har tapeseret en hel gang med alle Fjordens Dag-plakater fra 1991 og frem (da det er arrangementer, Per har skabt). De har skabt en briks, der er målt ud, smedet og syet til at passe mellem to vægge i stuen. Og købt et genbrugt snedkerkøkken billigt og tilpasset det deres mål og behov ved hjælp af gasbeton (en historie Per et par gange fortæller - hver gang med stolthed i stemmen over sin hustrus idérigdom og foretagsomhed). Hvert rum har klassiske møbler af massivt træ og i designerstreger, men også små fund med historie. For eksempel er deres sofaborde et levn fra dengang, bygningen var legestue. Den pileflettede brændekurv er fra Bjørnø. Og brændeovnen har fået sin helt egen historie, da Per Christensen døbte den Fruens Vilje - fordi den var netop det. Til gengæld er hans naturinteresse rigt repræsenteret på væggene - i gigantiske plakater fra Fjordens Dag eller raderinger og tegninger af ænder, fugle og dyr, lavet af Johannes Larsen eller langelandske Alfio Bonnano. - Vi kan godt lide, at her er noget pænt at kigge på, noget klassisk og samtidig nogle ting med sjæl, siger Per Christensen. - Men det skal ikke bare stå og se pænt ud. Der skal være hygge og historie, siger Anne Mansa. Huset på Vesteregnen er blevet deres fælles historie. - Vi blev gift for 11 år siden, og inden da havde vi hver vores liv. Men det her er vores hjem, og det er enormt vigtigt, at vi har skabt et godt hjem her og trives med at være her, siger hun. - Det er her, vi skal blive gamle. Og det er godt, at vi har fået det hele til at fungere nu, mens vi har kræfterne. Men jeg tror nu aldrig, at vi når dertil, hvor huset er færdigt, og det kun skal vedligeholdes. Anne bliver ved med at have drømme og nye idéer, og vores behov bliver ved med at ændre sig. Men det gør ikke noget, det er en stor glæde at skabe noget sammen. Det er meget tilfredsstillende. Og så er det godt for parforholdet, siger Per Christensen.

Sofabordene er de gamle borde, fra dengang huset var legestue for de lokale børn. De har bare fået et lag frisk maling på toppen. Briksen bagved er hjemmelavet - stellet er smedet på produktionshøjskolen efter Anne Mansas tegninger, madrassen er specialfremstillet, så den passer perfekt i længden, og betrækket har Anne Mansa syet. Briksen er især god til de unge besøgende, der gerne vil flyde med deres ipadder. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Køkkenet er fra Hanstholm, købt brugt til 16.000 kroner, selv om det formentlig har kostet et par hundredetusinder fra ny. Det er snedkerlavet i amerikansk valnød og har tappede skuffer, hvilket giver Per Christensen julelys i øjnene. Køkkenet hentede de i Gentofte, og for at få det til at passe ind i deres køkkenrum, fik Anne Mansa lavet idéen til at bygge hylder, kanter og reoler op i gasbeton. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den store Fjordens Dag-plakat stjæler opmærksomheden i entreen. Det er tydeligt at se, at her bor naturinteresserede mennesker, der også er glade for kunst. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Badeværelset blev udvidet, så det havde to vinduer i stedet for et. Det har givet huset en lille wellness-afdeling, hvor der er plads til stor brusekabine og en lille bænk. Lige uden for vinduerne vokser den grønne baghave. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Badeværelset er blevet udvidet betragteligt, efter Anne Mansa og Per Christensen flyttede ind i den tidligere skole. Ligesom i stuen har de flyttet vægge og skabt deres egen grundplan. Og så får de store gulvfliser endda rummet til at syne større. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Per og Anne Mansa har anlagt køkkenhave. Drivhuset er købt brugt i Lindelse 10 kilometer nordpå. Fire mand kom kørende med det på en trailer og løftede det helt ned i haven. Ikke et vindue var gået i stykker under kørslen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Mens Per Christensen kobler af i naturen, er Anne Mansas ting at bage og lave mad. Køkkenet er indrettet til at blive brugt, og den gamle terrazzo-plade er blevet til køkkenbord, da den er god at ælte dej på. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tomater er der masser af i haven, da parret driver deres egne tomat-planter frem. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Overetagen er indrettet til besøgende. For når man slår sig ned syd på Langeland kommer familie og venner langvejs fra, når de kommer på besøg. Derfor er der sovepladser i hvert hjørne af førstesalen, for gæsterne skal være velkomne til at overnatte. Gennem døren er Per Christensens værksted med udsigt over haven og hatbakkerne, Anne Mansa har sit sy-rum nedenunder. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Selv kunsten bærer præg af naturinteresse. Per Christensen kigger på fugle, og den interesse deler han blandt andet med Johannes Larsen, der har begået nogle af kunstværkerne på stuevæggen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Haven er mest Per Christensens arbejde. De små æbletræer er dog et fælles projekt, der startede på et podekursus i de langelandske medicinhaver. Her lærte parret at pode gamle langelandske æblesorter på træerne. Og på den måde involverer de sig i deres nye ø, deltager i arrangementer og lærer folk at kende. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den gamle skole på Vesteregn på Sydlangeland har fået nyt liv i hænderne på Anne Mansa og Per Christensen. Hun har ideerne og overblikket, og han har energien til at udføre dem. Til efteråret flytter de permanent til drømmehuset på Langeland, når han går på pension. Foto: Birgitte Carol Heiberg