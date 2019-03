Børnevenligt nybyggeri: Storfamilie googlede sig til drømmehuset

Sejers oase. Sådan lød arbejdstitlen for Carina og Per Sejer Kristensen på den grund i Mejrup lidt uden for Holstebro, som de købte i april 2016. De havde altid drømt om at bygge nyt, og med hjælp fra en arkitekt, venner, familie og et utal af googlesøgninger efter inspiration kunne familien efter et halvt års byggeri flytte ind i deres skræddersyede drømmehus. Og så var det selvfølgelig også en god hjælp, at Per Sejer Kristensen har hænderne skruet rigtigt på.

2019 skal være roens og rutinens år i Mejrup. I hvert fald hos Carina og Per Sejer Kristensen, for det trænger de og deres fire børn til efter et travlt byggeår. Men nu er familien kommet på plads i deres nye hus lidt uden for Holstebro - i det hjem, de har drømt om i mange år. Det hjem, der er skræddersyet efter deres egne idéer og grunden, som de købte tilbage i april 2016. Og det hjem, hvor børnene er omgivet af legekammerater til alle sider og kan lege ude på vejen. - Der er 25 børn bare her på vejen. Det er det, vi faldt for. Vi er begge vokset op med at kunne gå ud på vejen og lege med nabobørnene. Det er trygt og roligt, fortæller Carina Sejer Kristensen, imens hun har familiens yngste, Saga på fire måneder, på armen. Carina og Per Sejer Kristensen er på barselsorlov sammen lige lidt endnu, indtil Per Sejer Kristensen starter på sit nye arbejde. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Carina Sejer Kristensen er projektcontroller og vant til at håndtere store budgetter. Til sammen udgør de to et ret godt team og har, som Per Sejer Kristensens far formulerede det, det rette grundlag for at kaste sig ud i nybyggeri, der ikke "bare" skulle være et almindeligt typehus og ligne alle de andres. - Hvis vi havde valgt et typehus, ville vi groft sagt blot have haft tre valg. Det har vi prøvet. Vi kommer fra sådan et typehus fra 1980'erne, hvor vi renoverede gulve, bryggers og vandskurede murstensvæggene indenfor. Vi har begge læst i Holstebro, vi har fået gode jobs her, og børnene har det godt, så vi ville ikke væk herfra. Vi vidste dog, at huset på sigt skulle have nyt tag og nye vinduer, og allerede dengang begyndte vi at drømme om at bygge nyt, husker Carina Sejer Kristensen.

Huset set fra oven. På tegningerne kan man se husets særlige konstruktion, der sikrer masser af naturlys selv inde midt i huset. Foto: Lasse Olsson

En skorsten af lys Hun ser på sin mand, der har hentet et tungt ringbind ind fra kontoret med arkitektskitser, plantegninger og egne beregninger på deres drømmehus, de nu står i. - Det startede med, at Carina fandt billeder af alt det, der kunne minde om noget, vi syntes, var fedt. Flisebelægning, en særlig detalje ved en vindueskarm, køkkener, alt muligt. Carina har sort bælte i google, og til sidst havde hun samlet 500 billeder, fortæller Per Sejer Kristensen med et smil, imens Carina Sejer Kristensen er gået ind i Sagas børneværelse for at amme. - Det hørte jeg godt, han sagde, siger Carina Sejer Kristensen og ryster smilende på hovedet, da hun kommer ind i den 19-20 meter lange stue og køkkenalrum med højt til loftet og store vinduer vendt mod sydøst. Køkkenet fra Invita med de sorte flader og hvide vægge ligger i midten af huset. Ovenlys strømmer ned gennem en skorsten, som Per Sejer Kristensen kalder skakten op til loftsvinduet i kip. - Vi har bygget højt, og selv om køkken og stue ligger midt i huset, er der alligevel masser af lys. Jeg har behov for meget lys, og her har vi bygget, så vi netop får masser af naturligt lys ind, siger Carina Sejer Kristensen og bliver flittigt suppleret af Saga, der pludrer løs på armen af skiftevis sin mor og far.

Imens Per Sejer Kristensen arbejdede på byggegrunden, passede Carina Sejer Kristensen børn og budget fra det midligertidige, lejede hjem i Holstebro. Nu nyder hun sin barselsorlov med den yngste i familiens nye hjem. Foto: Lasse Olsson

Det fjerde børneværelse Parret ville gerne stå for meget af projektet selv, men valgte at få kreative indspark fra arkitektfirmaet Møller Nielsens Tegnestue i Struer. - Vi har begge været inde over byggerier gennem vores arbejde og ville gerne stå for projektet selv. Når det er sagt, er det altid godt at få idéer fra fagfolk, og de input, vi har fået undervejs, kunne vi ikke have været foruden. Det er for eksempel arkitekten, der har placeret huset på grunden ud fra blandt andet formiddagssol og eftermiddagssol. Det havde vi slet ikke tænkt på, hvis det ikke havde været for ham. Da vi havde sorteret i Carinas 500 billeder, samlede vi det hele i et dokument og skrev små tekster til dem for at forklare arkitekten, hvad det var, vi gerne ville have, forklarer Per Sejer Kristensen. Han kan huske, at de i starten af forløbet sagde, at der skulle være tre børneværelser og mulighed for et ekstra, men pludselig måtte de sende en rettelse til arkitekten. Nu havde de altså brug for fire børneværelser. Per Sejer Kristensen smiler kærligt til sit fjerde barn i rækken. Når børnene er blevet ældre, drømmer Carina Sejer Kristensen om mere tid til at sylte og bage igen. Interessen for madlavning er der, selv om tiden lige nu ikke er til mange interessetimer i det nye køkken. Men det kommer, og måske blandt andet af den grund har et viktualierum været meget højt på ønskelisten for det nye hus. Af de i alt 224 kvadratmeter bolig går fem kvadratmeter derfor til netop et viktualierum, som er bygget uden på isoleringen. Det er derfor en yderdør, man åbner for at komme ind i det lille rum med reoler fra gulv til loft og med to direkte huller, er der en naturlig ventilering og lige nu 11 grader omkring havregryn, pasta, juice og børnenes fredagsslik. - Jeg er simpelthen så glad for det rum, og i sommer, hvor jeg var gravid med Saga, og det var så varmt alle steder, var det mit yndlingsrum i huset, griner Carina Sejer Kristensen og kalder viktualierummet et køleskab for voksne. Hun nåede at få glæde af det kølige rum fra 30. juli, hvor familien flyttede ind i huset. Selve byggeriet startede 9. januar samme år.

- Jeg var meget spændt på de to forskellige farver skifer på facaden, men vi er begge blevet meget glade for resultatet. Det viser også, at det er et hus, hvor der er taget stilling, lyder det fra Carina Sejer Kristensen. Foto: Lasse Olsson

Klar arbejdsfordeling 2018 var et travlt år for hele familien Sejer Kristensen. Imens Carina Sejer Kristensen stod for regnskabet, husholdningen og børnene, var Per Sejer Kristensen teknisk projektleder, lagde selv skiferklinkerne på gulvet, lavede garagen og hele husets facade med hvid og sort skiffer og inviterede venner og familier på arbejdsweekender i Mejrup. - Jeg sørgede altid for at have alle materialer klar til de weekender og vidste nøjagtigt, hvad alle skulle lave, og hvad de hver især ville være bedst til. Og Carinas forældre tog børnene, så vi begge kunne være med. Al hjælp, vi har fået, har været guld værd, understreger Per Sejer Kristensen taknemmeligt og ser sig om i det lange køkkenalrum, hvorfra døre leder ind til to pigeværelser, kontor og badeværelse i den ene ende og to børneværelser samt forældresoveværelse med walk-in-closet og badeværelse i den anden ende. - Jeg holdt også fast i, at jeg gerne selv ville stå for at køre alt affald på lossepladsen løbende, også selv om tømrermesteren sagde, at det kunne jeg da ikke, forklarer Per Sejer Kristensen. Men det kunne han - med en lillebitte trailer, som blev fyldt godt op hver eneste dag efter arbejde. Så kørte han hjem til familien og lejligheden, de midlertidigt havde lejet, og tømte traileren næste dag lige efter arbejde og fortsatte ud til Mejrup for at fylde den igen. Per Sejer Kristensens mor fejede overalt på byggegrunden hver fredag, og hans far gravede 400 meter jordvarmeslange ned omkring huset. I weekenderne kørte Carina Sejer Kristensen børnene ud til byggegrunden, så familien kunne spise frokost sammen og se hinanden lidt, og lige så stille begyndte børnene at lege med de andre børn, de blev inviteret til to vejfester, inden deres hus stod færdigt, og alle naboerne var søde og forstående undervejs, for de havde alle lige stået i det samme. Og sådan gik månederne. - Det har været et hårdt år. Alt, hvad jeg har kunnet melde afbud til det sidste år, har jeg meldt afbud til, forklarer Per Sejer Kristensen og tilføjer lidt efter: - Og nu er det blevet tid til at få optjent nogle far-point, siger han med smil og går en tur med lille Saga i barnevognen. Op og ned ad vejen.

Det åbne køkken fra Invita mangler kun nogle fliser på væggen bag kogepladen. Foto: Lasse Olsson

Børnene måtte selv vælge, hvor de ville have værelse. Det gik hurtigt og helt uden diskussioner. Her et kig ind på de to store pigers værelse med villavejen udenfor. Foto: Lasse Olsson

Der er højt til loftet hos Carina og Per Sejer Kristensen. Akustikken har de derfor været meget opmærksomme på med troltekt akustikplader. Foto: Lasse Olsson

Fin detalje fra IKEA i mødet med flere vinkler. Foto: Lasse Olsson

Parret overvejede trægulve, men blev rådet til at overveje naturskifer. Per Sejer Kristensen lagde det selv. Foto: Lasse Olsson

Et af husets to badeværelser. Foto: Lasse Olsson

En skorsten af lys. Det kalder Per Sejer Kristensen de små firkantede vinduer i loftet, der også sikrer godt gennemtræk, når der skal luftes ud. Foto: Lasse Olsson

Huset set fra vejen med garagen til den ene side. Garagen har Per Sejer Kristensen også selv stået for at bygge. Foto: Lasse Olsson

Husets facade er beklædt med sort og hvid naturskifer. Parret valgte skifer, fordi det er vedligeholdelsesfrit og tog imod arkitektens forslag om at have både sort og hvid skifer. Per Sejer Kristensen stod selv for at lave facaden. Foto: Lasse Olsson

Et projekt til fremtiden kunne meget vel blive solceller på huset. Parret fravalgte fjernvarme og kan med jordvarmen, de i stedet valgte, varme hele huset op for 3500 kroner om året. - Vi er ikke hellige eller noget, men der kan godt være god økonomi i at tænke sig om, siger Per Sejer Kristensen. Foto: Lasse Olsson

Carina og Per Sejer Kristensen har altid ønsket sig en børneflok på fire, og det ønske gik i opfyldelse med Saga på i dag fire måneder. Hun meldte sin ankomst i rette tid, så husets tegninger kunne nå at blive justeret fra tre til fire børneværelser. Foto: Lasse Olsson

Husets viktualierum var et højt ønske fra starten. Foto: Lasse Olsson

Der er tænkt over alle detaljer i familiehuset i Mejrup - alt lige fra akustikken i rummene med højt til loftet til børnenes sænkede vindueskarme, så de kan bruges som siddepladser på sigt. Mod syd og sydøst er der desuden solfilm i vinduesglassene, som er med til at holde temperaturen nede inde i huset. Foto: Lasse Olsson