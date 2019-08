Bløde-metoden giver en mørk rosé

Det sydlige Rhône leverer megen rosé som her fra området Seguret. Varmen giver meget sukker og dermed alkohol, men vinbønderne kan vælge at høste tidligere for at undgå at justere vinen med syre. Foto: Inter-Rhône

1 Sådan laver man rosé

Den almindelige teknik er at knuse druerne og lade mosten gære med skallerne. Jo længere maceration (udblødning af druerne i mosten), jo mere farve er det muligt at få i en rosé. I de helt lyse roséer, typiske for Provence, kommes druerne med det samme i en presse, hvor saften presses ud af dem. Det giver en svagt rosa/løgskalfarvet most, og det er et bevidst forsøg på at opfylde en efterspørgsel på meget lyse vine.

En anden fremstillingsmåde er saignée-metoden. Oversat betyder det bløde-metoden, og her får druerne lov at udbløde i et stykke tid i en temperaturkontrolleret tank, typisk fra nogle få timer op til omkring et døgn, og derefter tappes en del af mosten - eller det hele - og man lader den gære for sig selv uden drueskallerne. Det giver en mørkere rosé, og hvis man lader noget af mosten blive tilbage i tanken med drueskallerne, har man med et snuptag en kraftigere most, som kan bruges til fremstilling af rødvin.

2 Blade beskytter mod hård sol Et er de forhold, som naturen giver vinbonden at arbejde under; et andet er, hvordan hun vælger at dyrke sine vinplanter. Rhône og de fleste områder i Spanien har rigelige mængder af varme og solskinstimer, og derfor kan man her se vinplanter, som ikke står på række og bundet op til wirer gennem marken, men i stedet vokser hver for sig, mens planternes skud får lov at ligge hen ad jorden, så bladene kan beskytte druerne mod den nådesløse sol. I tørre områder er det en fordel, at vinstokkene er plantet med større afstand. Jo færre planter pr. hektar, jo mere vand (også i jorden) er der til hver plante. Vinbonden kan overveje at høste druerne tidligere, end hun normalt ville gøre. Det kan sikre vinen den syre, som ellers ville skulle tilsættes - især i varme år kan syrejustering være nødvendig for at skabe balance til frugt, sødme og alkohol i vinen. Men er sommeren så varm, at vinplanten lukker ned for fotosyntesen, er det ikke en gangbar løsning at høste for tidligt, for så har druerne ikke nået at modne tilstrækkeligt, og det påvirker både aromaer, syre og tanniner.

3 Mere kunstvanding med varme år Sidste års lange og tørre sommer i Europa var svær for vinbønderne. I EU er det op til medlemslandene at afgøre, om kunstvanding skal være tilladt i vinmarkerne, og adskillige hede og tørre år som 2003, 2005 og 2012 har åbnet for, at der kan kunstvandes inden for visse perioder før og efter høsten. I Spanien blev reglerne for kunstvanding lempet allerede i 1996.