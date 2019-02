Bæredygtigt design: Et kilo slidt fiskenet bliver til en designerstol

Bæredygtighedstankegang giver endnu en relancering af en kendt dansk designers glemte møbler en kant af nytænkning og overraskelse. Genbrug af fiskenet i eksklusivt design har givet Maters nye stol Ocean en pris fra designmagasinet Wallpaper.

Bløde bjerge af fiskenet i grønne, gule og sorte nuancer omkranser en flad fabriksbygning udenfor Lemvig. Indenfor i Plastix' fabrikshaller forvandles de tonsvis af kasserede, slidte fiskenet til granuleret plastik, der kan formes og støbes på ny. Til mælkekasser for Arla. Til lampeskærme. Eller til en formfuldendt Nanna Ditzel-havestol skabt for designerfirmaet Mater. Til marts relancerer Mater Nanna og Jørgen Ditzels havemøblement, som blev tegnet i 1955. Det er en velkendt øvelse for tiden, at møbelproducenter kigger i populære designeres arkiver, finder gamle klassikere frem og sætter dem i produktion igen. Men Mater gør mere end det. For selv om Nanna og Jørgen Ditzels havemøblement er fundet i fortiden, bliver det ført ind i nutiden, når Mater relancerer Ocean-stolen og -bordet i en version lavet af genbrugt fiskenet. - Der er noget poetisk og smukt i at tage noget fra gammel tid og sætte det i en ny produktionsmæssig kontekst, siger Henrik Marstrand, direktør for Mater, og fortsætter: - Det har altid ligget i Jørgen og Nanna Ditzels dna, at de ønskede at sætte et aftryk på verden. Og med de nye produktionsmuligheder kan vi være med til at skubbe til en bæredygtig dagsorden.

De slidte fiskegarn tårner sig op udenfor Plastix-fabrikken i Lemvig. 75 ton om ugen bliver hentet, sorteret og genbrugt til granuleret plastik, som kan bruges som råmateriale, når der skal laves havestole i Ditzel-design. Foto: Morten Stricker

Fra affald til smukt design Selve filosofien bag Mater er at skabe bæredygtigt design. Målestokken er FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. - Vi sætter ikke et møbel i produktion, som ikke lever op til mindst et af verdensmålene, siger Henrik Marstrand. Lavet af en kombination af plastik fra havet, primært fiskenet fra vestkysten, genbrugt plastik fra landjorden fra for eksempel skruelåg og mælkekasser og dertil en lille del kridt-materiale til at styrke konstruktionen, lever Ocean-havestolen op til tre af verdensmålene: ansvarligt forbrug og produktion, partnerskaber for handling og liv under vandet. Hver gang en stol produceres, bliver der brugt et kilo kasseret fiskenet, der ellers ville have ligget i havet, på havnene eller være gravet ned. Det er Plastix-fabrikken i Lemvig, der indsamler, sorterer og omdanner havaffaldsproduktet til et brugbart råmateriale. - Plastik er et fantastisk materiale. Man kan skabe alt af det, for det er meget stabilt, og det går (næsten) aldrig til. Det er det, der skaber et problem, når vi som samfund har så meget produktion og forbrug af plastik. Det er derfor, vi arbejder med genbrug, så vi kan leve længere på den mængde plastik, vi allerede har, siger Henrik Adam, kemiingeniør på Plastix. Og der er voldsomt meget havaffald at genbruge af. Hver uge modtager fabrikken cirka 75 ton brugte fiskenet fra havne i Skandinavien, England og Alaska. - Vi ville løbe tør for havplastik-affald, hvis Ditzel-stolen stod i hvert tredje husstand verden over. Det ville da være fantastisk. Men det er også en naiv tanke. Til gengæld viser det, at vi kan skabe et smukt og brugbart designermøbel og samtidig være med til at rydde op i havene og komme af med affald, der er et problem for kloden, siger Henrik Marstrand.

Henrik Marstrand, direktør i designfirmaet Mater, bærer den bæredygtige stol Ocean ud af bunkerne af fiskenet. Det går cirka et kilo genbrugt fiskenet til hver designerstol, der produceres. Foto: Morten Stricker

Præcist og praktisk Og Maters direktør er ikke færdig med at rydde op i verdens affald. Der er allerede et nyt samarbejde i gang med Dennie Ditzel, der varetager arven efter sine forældre, om at skabe 1950'er karafler i genbrugsglas fra Indien. - Det er meget i min mors ånd. Hun var ligesom Mater utrolig optaget af at udforske nye materialer, og jeg er ganske sikker på, at Nanna ville have været begejstret for 2019-versionen af hendes og min fars originale havemøbler, der i 1955 blev udført i træ, siger Dennie Ditzel. Ocean er et af de design, som Ditzel-parret formentlig har tegnet til deres eget hus, fordi de sjældent kunne finde møbler, der passede til deres krav. Havestolene er smukt formede silhuetter og er både praktiske at stable og lette at bære rundt på. Og så sidder man behageligt i dem. Både på grund af det gennemtænkte design og det nye materiale, understreger Maters direktør. - Der er en blødhed i stellet, og plastik af genbrugsmaterialer er ikke ekstrem hård, så lamellerne omfavner en rigtig fint, siger Henrik Marstand.

- Det har altid ligget i Jørgen og Nanna Ditzels dna, at de ønskede at sætte et aftryk på verden. Og med de nye produktionsmuligheder kan vi være med til at skubbe til en bæredygtig dagsorden, siger Henrik Marstrand, direktør i designfirmaet Mater, der producerer stolen Ocean af plastik genbrugt fra kasserede fiskenet. Foto: Morten Stricker

Hver uge bliver 75 tons fiskenet håndsorteret på Plastix i Lemvig. Fiskenettene deles ind i kategorier, efter hvilket materiale det er lavet af. Og på vejen gennem fabrikken bliver det forvandlet til granuleret plastik, som kan bruges til at støbe blandt andet lameller til havestole. Foto: Morten Stricker

Oceanix hedder plastik-produktet, som Plastix-fabrikken skaber ud af genanvendt fiskenet. Det bruger Mater, når den producerer havestolen Ocean. For hver stol bliver et kilo fiskenet genbrugt. Foto: Morten Stricker

Henrik Adam er kemiingeiør på Plastix. Her scanner han fiskenettet for at få en analyse af plastiksammensætningen. Det er vigtigt for at skabe et stabilt produkt, som kan bruges i industrien. Foto: Morten Stricker

Der er omtrent 35 medarbejdere på Plastix-fabrikken i Lemvig. De genbruger hver uge 75 tons fiskenet i fabrikkens produktion af bæredygtigt plastik. Foto: Morten Stricker