Alle har ret til vind i håret: Bent og Lillian cykler rundt med ældre i ladcykel

- Vi kender ham efterhånden. Han har selv arbejdet som chauffør og er helt tryg ved at komme på tur. Cykelturene gør noget godt for ham. Han får simpelthen løsnet tungebåndet og fortæller hele vejen. Jeg tror ikke, han kan huske det dagen efter, men mens vi cykler og snakker sammen, er det en meget fin oplevelse for ham. Det er jeg ikke i tvivl om, siger hun.

- Vi var da oprigtig talt noget spændte på, hvor meget de ældre mennesker fra plejehjemmet egentlig kunne og om de ville have glæde af det, fortæller Lilian Kirkegaard og tilføjer, at hun for nylig atter engang kørte en tur med en meget dement herre.

Det er et tilfælde, at Lilian og Bent Kirkegaard er blevet cykelpiloter og nu kører rundt med ældre fra plejehjemmet i Jelling. Men det er ikke noget tilfælde, at de bliver ved.

Sådan står der på de røde t-shirts, som Lilian og Bent har på. Udsagnet blev til, efter en blind dame havde fået en tur i en rickshaw og fortalte om alt det, hun oplevede, når hun blev kørt rundt i naturen: Duftene, indtrykkene - og så den herlige fornemmelse af vinden i håret, som hun godt kunne huske at have haft tidligere.

De seneste 20 år er andelen af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant. Det er især påfaldende, når det gælder de 67-77-årige, viser en undersøgelse fra VIVE, det nationale forskning- og analysecenter for velfærd.28 procent flere 67-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for tyve år siden. 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for tyve år siden. Blandt de 67-årige er det 39 procent, der arbejder frivilligt. For de 77-årige er det 33 procent. - Fremtidens ældre vil være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, så vi forventer, at flere af de aller-ældste fremover vil arbejde frivilligt, siger seniorforsker Anna Amilon fra VIVE og uddyber: - Hvis den positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, så har de ældste danskere et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde, og vi kan forvente at se flere over 80 år i de frivillige organisationer.

Frivillighed går begge veje

Lilian og Bent er selv 71 og 72 år. De er tidligere gymnasielærere og meget aktive i blandt andet løbeklub og andre sociale sammenhænge. De nyder at have god tid til morgenkaffen, nu hvor de ikke længere skal skynde sig ud ad døren for at komme på arbejde. Men de er i høj grad også glade for, at der er nogen, der gerne vil ud og cykle med dem.

- Noget af det bedste ved at være frivillig er, at det kan gå begge veje. Vi kan måske godt overveje at blive og ordne haven herhjemme, men hvis der kommer en tur, så slår vi gerne til, siger Bent Kirkegaard.

Systemet er enkelt: Enten kan cykelpiloterne vælge at tilbyde at køre en tur, og slå det op i en fælles kalender, hvor plejehjemmet så finder beboere, der har lyst til en tur. Eller det kan være en beboer, der har lyst til at en tur på et bestemt tidspunkt, og så gælder først til mølle-princippet blandt cykelpiloterne om, hvem der først takker ja til en tur.

Plejehjemmet har i alt tre rickshaws, som er ombyggede Christiania-cykler. Som regel sørger cykelpiloterne for, at de alle tre er ude og køre samtidig. På den måde kan de være op til seks beboere og tre cykelpiloter sammen og det gør kaffepauserne på vejen til noget helt særligt.

- Det, der fanger mig ved cykling uden alder, er, at det her er en helt anden slags fællesskab end der, hvor jeg ellers kommer, fortæller Bent Kirkegaard, som er vant til at løbe sammen med yngre mennesker i løbeklubben.

- I cykling uden alder er det de ældre, jeg får lov til at møde, og det er et samarbejde som begge parter har glæde og fornøjelse af.

De ældre beboere på plejehjemmet har ofte boet på egnen i mange år og har en stor bekendtskabskreds. En beboer havde været postbud i 35 år, så det at køre med ham på hans gamle postrute var en helt særlig stor oplevelse, fortæller Bent Kirkegaard.