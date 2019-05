Afrika møder Ikea

"Afrikansk" er en trend, der dukker op med jævne mellemrum, men ofte er det mere en fortolkning af, hvad vi i andre dele af verden betragter som afrikansk, så der er noget forfriskende ved, at Ikea har allieret sig med 10 afrikanske designere, arkitekter, kunstnere og møbeldesignere og inviteret dem til at give deres bud på, hvad der kendetegner moderne, afrikanske ritualer som at mødes og spise sammen.

Det er sket i samarbejde med fem af møbelkoncernens egne designere, og resultatet er særkollektionenen Överallt, som rummer møbler, tekstiler og porcelæn i bæredygtige materialer. Her er for eksempel kurve, der er designet med brug af teknikker, der traditionelt anvendes til fletning af hår, og sengetøj og quilts med farverige mønstre, der fortæller om designerens Zulu- og Ndebele-arv, men også møbler, som vil kunne glide direkte ind i et skandinavisk hjem. Meget er beregnet til udendørs brug og passer dermed perfekt til de varme aftener, som venter forude. Priser fra 29 til 999 kroner. /bb