Advokaten:

Sagen er nu den, at min kone er meget syg, og derfor er vi begyndt at tale om, hvordan arven efter os skal fordeles. Vi har begge to et ønske om at tilgodese hinanden og vores fælles datter mest muligt. Da jeg aldrig har haft kontakt til mit barn fra før mit ægteskab med min kone, ønsker jeg derfor at tilgodese dette barn mindst muligt. Hvordan er mulighederne herfor?

Hej Monica Kromann - jeg har et spørgsmål omkring arv, som jeg håber, du kan være behjælpelig med. Jeg er gift og har en voksen datter sammen med min ægtefælle. Jeg har derudover et barn, som kom til verden mange år, før jeg mødte min kone, engang i 1950'erne. Jeg har aldrig haft kontakt til dette barn.

Kære forælder - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Indledningsvist skal jeg bemærke, at det som udgangspunkt ikke spiller nogen rolle for et barns arveret, om det er født i et ægteskab eller uden for et ægteskab, når faderskabet er fastslået eller anerkendt. Eftersom faderskabet er fastslået ved dom, er dit barn født uden for ægteskabet således fuld arveberettiget efter dig på samme vilkår som jeres fælles datter. Du kan derfor ikke udelukke dette barn fra at arve.

Når du dør, vil Skifteretten få besked herom, hvorefter denne indkalder dine kendte arvinger til møde, hvor der tages stilling til boets behandlingsmåde. Skifteretten vil finde frem til arvingerne ved at trække informationer fra CPR-registreret og i Centralregisteret for Testamenter. CPR-registreret indeholder dog kun oplysninger om moder- og faderskab til børn født fra og med 1. januar 1968.

Da dit barn er født i 1950'erne, vil Skifteretten formentlig ikke finde frem til dit barn via et opslag i registreret, og derfor er det usandsynligt, om barnet vil modtage arv fra dig, hvis barnet ikke melder sig som arving i forbindelse med dødsbobehandlingen. Hvis du og din kone opretter et testamente, hvor I tilgodeser dit barn mindst muligt, vil Skifteretten imidlertid kontakte dit barn på denne baggrund.

Det er naturligvis altid en god idé at overveje at oprette et testamente, særligt i jeres tilfælde, hvor du ønsker at begunstige din hustru og jeres fælles barn mest muligt, og der samtidig er et særbarn, det vil sige et barn af den ene af jer ægtefæller.

Er der oprettet et gyldigt testamente, er udgangspunktet, at arven skal fordeles i overensstemmelse med de testamentariske dispositioner. Imidlertid udgør en fjerdedel af arven ægtefællens og livsarvingernes såkaldte tvangsarv, og denne del af arven kan der ikke disponeres frit over ved testamente. Modsætningsvist kan der frit testeres over de resterende tre fjerdedele, også kaldet friarv.

Hvis du ønsker at begrænse dit særbarns arv mindst muligt ved et gyldigt testamente, kan du og din hustru derfor bestemme heri, at dit særbarn kun skal modtage sin tvangsarv efter dig, hvilket vil sige, at dit særbarn skal dele en fjerdedel af din nettoformue med jeres fælles datter. Dit særbarns arv vil derfor begrænses helt ned til 1/16.