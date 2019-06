Advokaten: Må jeg flytte til Frankrig med min datter?

? Kære Monica - jeg har en datter på fire år, som jeg har fuld forældremyndighed over. Ved en samværsaftale er det aftalt, at hendes far har samvær med hende hver anden weekend. Jeg planlægger dog at flytte til Frankrig for at bo.

! Kære Tine - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Idet det alene er dig, som har forældremyndigheden over jeres datter, medfører dette, at du har eneretten til at træffe væsentlige beslutninger, som vedrører din datter. Dette er for eksempel beslutninger om, hvad din datter skal hedde, hvor din datter skal gå i skole og således også beslutninger vedrørende din datters bopæl. Det betyder, at du derfor, uden din datters faders samtykke, kan flytte med hende til Frankrig.

Der gælder dog en varslingspligt, og du skal underrette faderen om din beslutning seks uger forinden, I flytter til Frankrig. Du kan risikere, at faderen herefter påbegynder en sag ved Familieretshuset med påstand om at få overført forældremyndigheden over jeres datter til sig eller alternativt at få del i forældremyndigheden.

I den forbindelse kan Familieretshuset træffe afgørelse om, at faderen skal have tilkendt midlertidig fælles forældremyndighed. I så fald dette sker, må du ikke flytte til Frankrig med din datter, før sagen er afgjort ved Familieretten.

Såfremt du fortsat har eneforældremyndigheden over jeres datter, og I flytter til Frankrig, skal du og din datters fader naturligvis aftale en ny samværsordning. Hvis ikke I kan blive enige herom, kan din datters fader få hjælp fra Børne- og Socialministeriet til at søge om at få fastsat samvær med jeres datter. Dette internationale samvær skal afgøres efter reglerne i det land, hvor jeres datter bor, dvs. efter fransk ret.

Vedrørende dit spørgsmål om betaling af børnepenge, der omhandler den ydelse, som du får udbetalt af staten, så bortfalder din ret hertil ved en flytning til Frankrig, idet der som en betingelse for udbetalingen gælder et krav om, at barnet skal være bosiddende i Danmark. Derimod skal din datters fader fortsat betale børnebidrag til dig, uagtet at du flytter til Frankrig med jeres datter.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har skrevet flere indlæg om forældremyndighed og samvær.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)