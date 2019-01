Advokaten: Kan man sidde i uskiftet bo med særbørn, og hvordan fordeles arven?

Vi er et ægtepar i 80'erne, som har været gift i fem år. Vi har ikke fællesbørn, men har hver især et hold børn fra tidligere ægteskab. Min mand har tre børn, og jeg har to børn. Kan den efterlevende af os sidde i uskiftet bo? Bliver den endelige arv fordelt med en femtedel til hver? Venlig hilsen Grete

Monica Kromann. Foto: Axel Schütt

Kære Grete Tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse. Du stiller to gode spørgsmål, som jeg vil besvare hver for sig. For at tage det første: Kan længstlevende sidde i uskiftet bo? Det er et meget relevant spørgsmål, du her stiller, idet mulighederne for at sidde i uskiftet bo i afgørende grad afhænger af, hvorvidt der er tale om fællesbørn eller særbørn. Mens den længstlevende ægtefælle i udgangspunktet har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, er reglerne anderledes, når førsteafdøde efterlader sig særbørn. Førsteafdødes særbørn har som udgangspunkt krav på, at boet bliver skiftet, hvorefter der i forbindelse med førsteafdødes død skal udredes arv til dennes særbørn. Der er dog alene tale om en ret og ikke en tvang til at modtage arv, hvorfor førsteafdødes særbørn kan vælge at samtykke til, at længstlevende sidder i uskiftet bo med disse. Det er anbefalelsesværdigt, at samtykket afgives skriftligt, så der er klarhed over og dokumentation for aftalen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at uskiftet bo alene vedrører de aktiver, der efter førsteafdødes død udgør dennes delingsformue. Modsat kan man ikke sidde i uskiftet bo med førsteafdødes særeje, hvorfor dette skal skiftes ved førsteafdødes død. Det kan derfor tilrådes at søge advokat, såfremt man tidligere har oprettet en ægtepagt om særeje, men nu ønsker, at længstlevende skal sidde i uskiftet bo i videst muligt omfang.

Fordeling af arven Så er der det andet spørgsmål: Hvordan bliver den endelige arv fordelt mellem vores særbørn? Jeg vælger ved besvarelsen at tage udgangspunkt i, at længstlevende har siddet i uskiftet bo med egne børn og førsteafdødes særbørn. En ægtefælles særbørn er ikke legale arvinger til den anden ægtefælle. Det vil sige, at længstlevendes særbørn intet arver i forbindelse med førsteafdødes død, medmindre de er begunstiget i dennes testamente. Det uskiftede bo kan ophøre på baggrund af flere forhold. Blandt andet kan længstlevende vælge at skifte i levende live, såvel som længstlevende kan blive pålagt at skifte, såfremt denne ikke har rådet over det uskiftede bo på en forsvarlig måde. Mest almindeligt er det dog, at det uskiftede bo skiftes i forbindelse med længstlevendes død.

Uanset af hvilken årsag det uskiftede bo skiftes, fordeles arven mellem førsteafdødes særbørn og længstlevendes særbørn ud fra forholdene på tidspunktet for skiftet. Det er vigtigt at hæfte sig ved, at fordelingen sker efter forholdene på skiftetidspunktet, hvorfor alt, hvad længstlevende erhverver efter førsteafdødes død, i udgangspunktet indgår i delingen. Dette indebær for eksempel, at såfremt længstlevende efter førsteafdødes død arver eller modtager en gave, indgår disse i delingen med førsteafdødes særbørn ved skiftet af det uskiftede bo. Dette kan dog undgås ved, at gaven eller arven gøres til længstlevendes særeje af gavegiveren eller af den, som længstlevende arver. Såfremt længstlevende modtager en gave, arv, eller lignende som ikke er gjort til særeje, men som længstlevende ikke ønsker, skal indgå i delingen med førsteafdødes børn, skal længstlevende anmode om, at boet skiftes inden for tre måneder, efter at gaven er givet, eller arven er faldet.

Uskiftet bo Et andet forhold, der er værd at være opmærksom på, er, at førsteafdødes særbørn kun er arveberettigede, såfremt de er levende på det tidspunkt, hvor det uskiftede bo skiftes. Det bør derfor overvejes, hvorvidt man - i forbindelse med at førsteafdødes særbørn giver samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo - skal begunstige ægtefæller eller børn til førsteafdødes særbørn i længstlevendes testamente. Som du kan se, spiller flere forhold ind ved fordelingen af det uskiftede bo. I jeres tilfælde vil det dog være sådan, at såfremt I alene har formuefællesskab mellem jer, og ingen af jer har oprettet testamente, fordeles arven ligeligt mellem jeres fem særbørn, når det uskiftede bo skiftes ud fra forholdene på pågældende tidspunkt, såfremt alle fem særbørn overlever den af jer, der bliver længstlevende. Jeg håber, ovenstående har givet dig overblik over din retsstilling.