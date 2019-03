Advokaten: Kan børn blive døbt uden eksmands samtykke?

? Kære Monica Kromann

Jeg er skilt fra min eksmand, som jeg har to børn sammen med. Vi har fælles forældremyndighed over børnene, men børnene bor primært hos mig.

Vores børn er ikke døbt, men det kunne jeg godt tænke mig, at de blev.

Min eksmand synes ikke, at børnene skal døbes, før de er store nok til selv at være med til at tage beslutningen.

Mit spørgsmål til dig er, om jeg kan få vores børn døbt uden min eksmands samtykke?

Med venlig hilsen

Gitte