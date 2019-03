Advokaten: Hvordan fordeles arven efter vores forældre?

Vores mor på 90 år hensidder i uskiftet bo efter vores afdøde far. Vi undrer os over, at arveloven alene tilsigter en tvangsarv på 1/8 til hver af os. Vi vil derfor gerne vide, hvad vi hver især arver, når vores mor går bort?

? Kære Monica Kromann, vi er to brødre fra Vejen, som har et spørgsmål om, hvordan arven efter vores forældre skal fordeles, når vores mor går bort.

! Kære Brødre fra Vejen, mange tak for jeres gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Du og din bror er som fællesbørn livsarvinger efter jeres forældre. Dette betyder, at I hver især arver halvdelen af arven efter jeres mors og fars samlede bo. Denne fordeling af arven sker, hvis der ikke er oprettet et testamente.

Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle får råderet over den afdøde ægtefælles formue. I tilfælde af en ægtefælles dødsfald vil vedkommendes formue normalt skulle fordeles mellem arvingerne, dvs. typisk mellem den længstlevende ægtefælle og børnene. Herved sker et skifte af boet efter den afdøde.

Når man derimod hensidder i uskiftet bo, bliver arven efter den førstafdøde ægtefælle ikke udredt ved dennes død. Arven udredes først, når den længstlevende ægtefælle går bort. Uskiftet bo betyder ikke, at din arv begrænses til tvangsarven, men at arvens fordeling efter den førstafdøde bliver udskudt, indtil den længstlevende ægtefælle går bort.

Du skriver, at jeres mor hensidder i uskiftet bo. Når jeres mor går bort, forudsat at der ikke findes et testamente om det modsatte, vil den ene halvdel af det samlede bo falde i arv til jeres mors arvinger, og den anden halvdel af det samlede bo vil falde i arv til jeres fars arvinger.

Eftersom du og din bror har status som livsarvinger, har I krav på tvangsarv efter begge jeres forældre. Tvangsarven er på 1/4 af det samlede bo, og denne kan der ikke testamenteres over. Dette betyder, at I hver især arver 1/8 i tvangsarv efter jeres mor og 1/8 i tvangsarv efter jeres far, da I som tvangsarvinger og fællesbørn arver indbyrdes lige.

Herudover er der en friarv på 3/4 af det samlede bo, som der frit kan testamenteres over. Hvis jeres forældre ikke har oprettet et testamente, hvor de har ændret på denne fordeling, vil I således hver især arve 3/8 af det samlede bo i friarv. Således arver I, f.eks. efter jeres far, på følgende måde: I arver hver især 1/2 (4/8) af boet efter jeres far. Her vil 1/8 af arven arves som tvangsarv, mens de resterende 3/8 af arven arves som friarv.

Jeg vil i det følgende gennemgå, hvorledes arven vil fordeles efter jeres mors død, når det uskiftede bo i alt indeholder værdier for 400.000 kroner, og hvor der ikke er oprettet testamente til fordel for andre.

Jeres forældre har i deres ægteskab haft et formuefællesskab, hvilket betyder, at der, inden arven udredes, skal ske en slags "bodeling" mellem jeres forældre. Således vil hver af jeres forældre have et boslod på 200.000 kroner, som falder i arv efter dem. I arver som lige arvinger hver især halvdelen af det samlede bo. Dvs. at I hver arver 100.000 kroner efter jeres mor og 100.000 kroner efter jeres far. Således vil I hver modtage en arv på i alt 200.000 kroner.

Her vil 50.000 kroner arves som tvangsarv, mens 150.000 kroner vil arves som friarv.

Jeg håber, at dette var svar på jeres spørgsmål. Såfremt I ønsker yderligere vejledning eller ønsker at oprette et testamente, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)