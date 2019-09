Advokat: Kan en værge oprette et testamente på vegne af personen under værgemål?

Jeg og den øvrige del af søskendeflokken er nu blevet bekymret for, om en værge er med til at udforme et testamente, og om vi i den forbindelse muligvis kan blive gjort arveløse?

! Kære anonyme bror - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

For at oprette et gyldigt notartestamente er det et krav, at man er testamentshabil. Det vil sige, at notaren skal vurdere, om testator fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente. Testator skal med andre ord være ved sine fulde fem, for at denne kan oprette et testamente.

Din søsters værge vil derfor som udgangspunkt ikke kunne oprette et testamente på din søsters vegne.

Såfremt din søster, der er under værgemål, ikke selv er i fornuftsmæssig stand til at oprette et testamente, vil arven efter hende blive fordelt efter arvelovens regler - medmindre hun har nået at oprette et testamente før sin hjerneblødning, som du og dine søskende blot ikke er bekendte med. I tilfælde af, at der er et gyldigt testamente fra før din søsters hjerneblødning, vil arven blive fordelt herefter.

Du skriver, at din søster er ugift og barnløs. Hvis en person ikke har ægtefælle eller børn, følger det af arvelovens regler, at forældrene til den afdøde arver. Hvis forældrene er døde, træder den afdødes søskende i forældrenes sted. Hvis din søster afgår ved døden efter jeres forældre, vil du og dine søskende skulle fordele arven ligeligt imellem jer således, at I hver vil få en femtedel af arven efter jeres yngste søster.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)