- Vi tager nogle andre mere personlige valg, når vi er i teatret, til en koncert eller inde at se en ballet

Cathrine Raben Davidsen (født 1972) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og på akademier i Holland og Italien. Hun har udstillet både herhjemme og i udlandet og er repræsenteret på en række museer. Cathrine Raben Davidsen har desuden skabt kostumer og setdesign for Den Kongelige Ballet. I samarbejde med Royal Copenhagen har hun de seneste to år eksperimenteret med nye formgivninger, glaseringer og brændinger, og det har resulteret i flere end 150 keramiske unikaværker. De kan sammen med malerier, tegninger, grafik og en animationsfilm opleves på udstillingen "Totem" i Royal Copenhagen Flagship Store i København frem til 31. marts.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- De er vitaminindsprøjtninger, som gør, at jeg har lyst til at blive ved med at lave kunst og udvikle mig. Jeg spejler mig i andre kunstnere - døde som levende. Nogle gange kan det være en hæmsko at sammenligne sig selv, men jeg tror, det er noget, vi alle sammen gør. Mange ting er jo allerede lavet, og historier er blevet fortalt, men det handler om at gøre tingene til sine egne.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- Jeg har netop udgivet en bog sammen med Naja Marie Aidt på Gyldendal. Den hedder "Blå og mørke spor", og den samler mit samarbejde med hende igennem de seneste 10 år. Jeg har igennem årene arbejdet med flere danske forfattere, og det er meget berigende for mig at få andres blikke på mit arbejde og omvendt. Det at skabe historier er nært beslægtet for forfattere og kunstnere, fordi vi skaber "billeder" på hver vores måde.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Jeg gad da godt være til en Jeff Buckley-koncert, men amerikanske Chan Marshall/Cat Power er også fantastisk. Jeg var til en koncert med hende for nogle år siden, hvor hun var fuldstændig hudløst ærlig. Hun måtte gå af scenen ad flere omgange og synge sange om, fordi hun var så nervøs. Det var vildt at opleve, fordi hun viste os, hvem hun var, på godt og ondt. Nogle gange bliver alting så poleret, at man ikke kan mærke, hvem man står over for. Det er en sjældenhed, at folk tør stå frem, men det er selvfølgelig også en fin balancegang. Det må heller ikke kamme over.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Indrømmet, jeg ser en del serier på Netflix, måske især amerikanske dokuserier. Senest har jeg set "Making a Murderer" om den forfærdelige sag om Brendan Dassey, som sidder i fængsel på livstid. Jeg er nogle gange overrasket over, hvor tæt på man kommer i de dokumentarserier, der bliver produceret i dag. Det er fascinerende, men også skræmmende.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Jeg glemmer aldrig en udstilling, jeg så for virkelig mange år siden på Tate i London. Den hed "Rites of Passage". Der var værker med af blandt andre Louise Bourgeois, Joseph Beuys, Mona Hatoum, Bill Viola og Robert Gober. Udstillingen undersøgte, hvordan kunsten kan være med til at føre os igennem livskriser ved hjælp af ceremonielle handlinger, og benyttede sig af installatoriske greb og gigantiske overraskende værker. For mig var det første gang, at jeg oplevede kunstens mulighed for virkelig at lære mig noget om livet med temaer som berørte køn og genetik, men også spørgsmål om religion, fødsel og død.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg har altid været meget glad for den danske keramiker Axel Salto. Han eksperimenterede med mange forskellige glasurer og organiske former og var inspireret af blandt andet kastanjer og eukalyptusfrugter. Men ud over at være en fantastisk keramiker arbejdede han også med maleri, grafisk design og illustrationer til bøger. Derudover lavede han smykker og tekstiler.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Jeg vil rigtig gerne gå meget mere i teatret med min familie og måske især med mine børn, som er vant til at opleve verden igennem en skærm. Øjet vandrer anderledes på en scene end i en biograf eller på en telefon. Vi tager nogle andre mere personlige valg, når vi er i teatret, til en koncert eller inde at se en ballet. Vi kan bruge vores fantasi på en anden måde, og det, tror jeg, er mere vigtigt end nogensinde.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg har ikke en værste kulturoplevelse. Jeg har respekt for folk, som bringer noget ud i verden. Langt de fleste mennesker gør sig umage.