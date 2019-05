- Vi skal flytte os tættere på naturen og forstå den

Medstifter af den økologiske måltidstjeneste Aarstiderne, Søren Ejlersen, har skrevet en ny bog, der skal gøre børn og deres forældre klogere på, hvorfor vi er nødt til at lære naturen at kende for at kunne passe bedre på den.

Siden 2003 har skolebørn i mange af landets kommuner passet skolehaver under overskriften "Haver til maver". Og hvor der i 2003 blot var tale om en enkelt have på Krogerup Avlsgård i Nordsjælland, er der nu omkring 110 skolehaver fordelt over hele landet.

Initiativtageren bag projektet er kok og iværksætter Søren Ejlersen, der også er medstifter af og næstformand for Aarstiderne, der leverer økologiske fødevarer og måltidskasser til tusindvis af danske hjem.

Selv om projektet har kørt i 16 år, oplever Søren Ejlersen, at det stadig er svært for elevernes forældre at forstå, hvad "Haver til maver" går ud på. Og derfor har han netop udgivet en ny bog, der skal gøre børn og deres forældre klogere på, hvorfor han mener, vi er nødt til at lære naturen at kende for at kunne passe bedre på den.

- Vi vil virkelig gerne fortælle både lærere, forældre og hele netværket omkring børnene, hvad det kan at møde natur og kultiverede landskaber. Lade børnene lære på en anden måde end i den klassiske folkeskole. Derfor skrev jeg en bog, der fortæller den historie, siger Søren Ejlersen, der også er forfatter til en hel stribe opskriftsbøger.

Bogen har titlen "Dyrk livet" og er en praktisk gennemgang af de otte besøg i skolehaverne, børnene fra "Haver til maver" er igennem i løbet af en sæson, og en mere overordnet fortælling om, hvordan projektet opstod og har udviklet sig gennem årene.

- Det var også et ønske om at give anerkendelse til alle de fantastiske mennesker, der arbejder med "Haver til maver", "Gesjæft", "Bo & Gro" og "Mit Kokkeri". Der er så mange mennesker, der er med i det her, siger Søren Ejlersen.