Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv? - De er en indgang til verden og til at forstå, hvem vi er, og hvad det er, vi har gang i. De er jo så mangfoldige, som livet selv, og tit kommer den store oplevelse, hvor man mindst venter den. Men på hver deres måde kan de føre os steder hen, vi ikke kendte, og gøre én fortrolig med steder, personer og tider, vi ellers ikke har adgang til. Nogle af de karakterer, vi har mødt i bøger, film eller maleri, kan jo blive vedkommende som gode venner og fortrolige. Hvilken bog eller blad har givet dig en god oplevelse? - Lige nu læser jeg for første gang Proust. Det er skønt, selv om der skulle et langt tilløb til og en kraftig tilskyndelse fra gode venner. Det er kommet helt bag på mig, hvor vedkommende og moderne han er, og hvor brændende aktuel og vedkommende han føles, selv om den tid og de miljøer, han beskriver, ikke findes mere. Han spiller virtuost på alle tangenter, og det er en stor oplevelse at være med på hans udforskning af den svundne tid og menneskets utallige inkarnationer. Hvilket album eller koncert vil du gerne høre igen? - De ligger jo alle sammen på telefonen nu, så de faktisk er til at genhøre. For 40 år siden var jeg med min kæreste til Bob Dylan-koncert i Göteborg, en vild tur og en koncert, der løftede taget og os. Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk? - Min tv-serie-favorit er "The Wire", som mesterligt forener overbevisende karakterer, et medrivende plot og en samfundsmæssig indsigt, der gør den til en slags socialrealistisk dokumentar - selv om det naturligvis er fiktion fra ende til anden. Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på? - Vi har lige i Paris for første gang besøgt Fondation Louis Vuitton med en fantastisk udstilling af blandt andet impressionistiske malerier, jeg ikke havde set før. Jeg var så heldig at bo tæt på Louisiana, da jeg var helt ung, og jeg har fra dengang været flittig gæst på museet, som har givet mange skønne oplevelser, nogle gange med de skiftende udstillinger, andre bare, når vi kommer der, går ned og besøger Giacometti og ud gennem parken.

- I en anden boldgade tænker jeg også på et genbesøg i Pompeji for et par år siden med gode venner. Vi gik gennem gaderne dybere og dybere ind i byen en sen eftermiddag, hvor hele området langsomt blev tømt for mennesker, så vi til sidst følte, vi var de sidste vidner til det leben og til alle de fine ting, den gamle by havde rummet. Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på? - Som så mange andre holder jeg meget af enkle, smukke ting, der er designet, så de er rare og gode at bruge, som er robuste og tåler slid, og som bliver smukkere med tiden og slitagen. Jeg føler mig godt tilpas blandt møbler og brugsgenstande af enhver art, der lever op til det, fra huse til teskeer. Det er tit gamle danske designklassikere. Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til? - Jeg har en høj stabel bøger, jeg gerne vil læse. Tit får jeg lige kigget på den og får lysten til at læse den vakt, men må så lægge den til side. Jeg tænker, at der en dag bliver mere tid til at få læst nogle af dem - og mange andre, der bliver skrevet i mellemtiden. Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft? - Det ved jeg knapt nok, jeg undgår dem normalt, ligesom man krydser over på det modsatte fortov, hvis man ser en stor ondskabsfuld hund komme mod sig. Nogle forestillinger er jo mindre vellykkede, og film kan føles som spild af tid. Men hvis jeg først er der og bruger tiden, forsøger jeg at få noget ud af det, også selv om jeg ikke kan lide, hvad jeg ser eller oplever.