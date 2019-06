- Mennesker er det smukkeste, der findes

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?- Jeg lever for historier. Jeg er i den privilegerede position, at jeg til hverdag arbejder med at udvikle historier, hvilket er en stor berigelse. Historierne gør os til mennesker. Enhver familie har historier, ethvert lokalsamfund har en række fortællinger om de mennesker, som bor der. Vi har alle en fortælling. Fortællingen kan rumme den dobbelthed, livet består af, også sørgelige ting, eller uforståelige ting, som tabet af en elsket. De kan vise de modstridende følelser, der bor i os mennesker.- Hvilken bog eller blad har givet dig en god oplevelse?- En forfatter, som har haft helt særlig betydning for mig, er Karen Blixen. Hvis jeg skal fremhæve en enkelt bog, må det være "Skæbne-Anekdoter". Her finder man blandt andet "Babettes gæstebud", men også fortællingen "Dykkeren", som er min yndlingshistorie af Karen Blixen.

- Hvilket album eller koncert vil du gerne høre igen?- Leonard Cohen. Jeg nåede aldrig at opleve ham live. Jeg ville gerne sidde på en lille, tilrøget cafe, med en kold øl, og så kom Cohen pludselig ind - og spillede "Waiting for the Miracle". Kun for mig.- Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk?- En af de stærkeste film, jeg har set, er Bergmans "Hvisken og Råb", om tre søstre, hvor den ene ligger for døden, og de to andre er for selvoptagede og overfladiske til rigtigt at se hende. Det er en af de mest smertelige film, jeg nogensinde har set. Jeg tror, at kunsten kan lade os gennemleve nogle stærke følelser. Det var det, de gamle grækere kaldte "Katharsis", og som betød en åndelig renselse.- Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på?- Jeg er fuldstændig forelsket i Olafur Eliassons værker. Som ung levede jeg af at lave lys til film, teater og installation. Jeg er fascineret af de måder, lys og skygge påvirker vores sanser og får os til at føle, ordløst og magisk. For mig kan det være en næsten religiøs oplevelse at betragte en lysstråle spille på en særlig måde. Olafur Eliasson har blik for lyset og leger med det i sine værker. Det er jeg meget betaget af.- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?- I det indre Brasilien, hvor min svigerfamilie bor, er der en stærk tradition for træskærerarbejde. Der er særligt et sted, Mestre Noza, hvor de har en hel skole for en særlig form for meget udtryksfulde skulpturer. Man kan ikke have dem med i flyveren, så de skulle nok fragtes med båd til Europa. Det må blive engang, når jeg har fået mit store landsted - eller i det mindste en permanent bolig ...- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?- Fotografi. På Den Europæiske Filmhøjskole havde jeg en dygtig kameralærer, Petru Maier, som åbnede mine øjne for fotografiet. Det foregik med spejlrefleks og i mørkekammer. En dag investerer jeg i et godt, moderne kamera og tager fotografiet op. Der er så mange smukke ting, når først man åbner øjnene for dem. Især mennesker. Mennesker er det smukkeste, der findes.- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?- Den dårligste kulturoplevelse har jeg, hvis jeg oplever noget, som er formfuldendt fremført, men uden sjæl. Jeg har ikke lyst til at fremhæve nogen, men en kunstnerisk oplevelse, der ikke er oprigtig, er for mig ikke en kunstnerisk oplevelse. Det er bare blær eller onani fra scenen. Det gælder også tekster. Jeg skal kunne mærke hjertet - eller sjælen - om man vil. Ellers trækker jeg følehornene til mig.