- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Kultur ER mit liv - hele tiden. Det er min livsnerve og mit levebrød. Kulturoplevelser gør, at jeg forstår mine følelsers vold, og at jeg er glad for livet. Kultur kan rigtig mange ting. Det kan forarge, glæde, sørge og sætte ting i perspektiv. Kulturoplevelser bidrager kort sagt til alt i mit liv.

- Hvilken bog eller blad har givet dig en god oplevelse?

- Uha, der er mange. Lige for tiden har jeg genopdaget mine gamle Don Rosa (amerikansk tegneserieskaber, red.) Anders And-blade. Jeg ELSKER at læse i dem og fordyber mig helt barnligt ned i Anders And-universet. Derudover har forfatteren Ken Follett altid haft en stor stjerne hos mig. Gennemført, overraskende og ekstremt veltænkt og veludført.

- Hvilket album eller koncert vil du gerne høre igen?

- Jeg så engang helt tilfældigt Jamie Cullum sidde og jamme ved et klaver og hygge sig. Det var inden, han blev kæmpestor, men jeg kan huske, at han var helt fantastisk, og jeg tænkte: "Han skal nok blive til noget". Den lille minikoncert, jeg sad og nød med en fadøl i hånden, ville jeg gerne genopleve.

- Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk?

- Engang for lang tid siden oplevede jeg på Broadway i New York en musical, der slog benene fuldstændig væk under mig. Den hed "Next to Normal", og jeg var meget, meget berørt af den i mange år efter. Faktisk nok stadigvæk, hvis jeg skal være helt ærlig.

- Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på?

- Jeg er sjældent på kunstudstillinger, fordi jeg endnu ikke har lært at sætte pris på moderne kunst. Dog er jeg en kæmpe "sucker" for bygningskunst, og det er en stor del af mine ferier, når jeg endelig er ude. For eksempel kan jeg sætte enormt stor pris på Karlsbroen i Prag.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg er helt vild med B&O. Mærkeligt nok har jeg intet i hjemmet, men jeg kan sidde rigtig længe på nettet og blive fascineret.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Lige for tiden vil jeg gerne nå at se nogle flere film. Nogle af de helt store klassikere.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Engang så jeg operaen »Flagermusen«. Den varede ALT for lang tid, og jeg var ALT for ung til at kunne påskønne det, der skete på scenen. Jeg smuttede i pausen, og jeg skammer mig stadig den dag i dag.