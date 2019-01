- Kulturoplevelser er den største inspirationskilde til mit arbejde

Katrine Greis-Rosenthal (født 1985) blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2012 og har siden blandt andet medvirket i filmene "Fasandræberne" og "Lykke-Per" og tv-serierne "Broen III", "Sygeplejeskolen" og "Kriger". Hun er aktuel i tv-serieversionen af "Lykke-Per", der vises på TV2, og kan snart ses i Thomas Vinterbergs nye film, "Kursk".

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- De får mig til at reflektere over, hvilken virkelighed, samtid og kontekst jeg befinder mig i, og derigennem tager jeg stilling til mit eget liv. Det ser jeg som en nødvendighed for at blive ved med at udvikle mig og aldrig gå i stilstand. Og derudover som min største inspirationskilde til mit arbejde.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- Uha - det er et lige så bredt spørgsmål som: "Hvilken ret kan du bedst lide?" Men jeg har for nylig genlæst uddrag fra et par af Karen Blixens vidunderlige romaner i forbindelse med arbejde, og jeg bliver på ny blæst omkuld af hendes fantasifulde univers, nuancerede menneskeskildringer og helt særegne pen. Jeg kan altid hente inspiration til mit arbejde gennem hendes litteratur - for slet ikke at nævne hendes person, som også inspirerer mig meget.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Min mand, Martin, og jeg har adskillige gange hørt Kira Skov og fulgt hende, fra hun var Kira and The Kindred Spirits, til hun gik solo. Og hendes lyd og univers rammer dybt i min hjertekule. Specielt live. Hun blotter sig og lader publikum komme ind i hendes historier og følelser, som de sidste par år har været meget personlige. Hun er en kunstner, jeg nyder at følge. Og til hver en tid, vil købe billet til igen.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Den kunstneriske oplevelse, jeg altid fortæller om, når jeg bliver spurgt om, hvilken der har sat sig fast, er en, ja - hvad skal jeg kalde det - teater/installationskunst/danse/fortæller-forestilling, "Sleep No More", som foregår på et kæmpe stort, gammelt og nedlagt hotel i New York. Den forener så mange kunstarter på én gang, og man er som publikum med i forestillingen, på opdagelse rundt på egen hånd med en hvid, neutral maske på og kan involvere sig så meget, man har lyst til, i historierne, der kører labyrintisk rundt på etagerne. Det er den mest professionelle, mest fantasifulde og kraftfulde opsætning, jeg nogensinde har været vidne til, og jeg tager gerne til New York bare for at opleve den igen! Den går stadig, og jeg tror, det er over 10 år siden, den startede.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Jeg tænker tilbage på Jüdisches Museum Berlins udstilling om det jødiske folk under anden verdenskrig, fordi jeg har en del jødisk familie, og fordi historierne fra krigen slet ikke er så langt væk. De ældste i familien kan stadig fortælle historier og erindringer fra krigen. Så museet i Berlin påvirker mig, når jeg kommer der forbi, hvilket hverken er første eller sidste gang.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- To ord: Stine Goya. Hendes design gør mig glad, og jeg sætter så stor pris på hendes virke. Hun kombinerer farver, udtryk, tekstiler, mønstre på en så enestående måde, at jeg har lyst til at have hendes design på hver dag. Hvilket jeg tilnærmelsesvis har. Og så er folk sjældent i tvivl om, hvem der står bag designet, og det synes jeg er en helt unik egenskab, hun ejer.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- At læse bøger. Vi har tre børn, omfangsrige job og er i vores fritid meget sociale, så jeg får ikke meget tid til at fordybe mig i en bog. Det savner jeg indimellem, og jeg har da også bøger i bogkasser i hele stuen, som vidner om, at jeg agter at tage mig tid til det. Når tid er. Jeg har ikke travlt, men nyder egentlig at være lige der, hvor jeg er lige nu, som børnefamilie og karriere-fokuseret.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Den værste kulturoplevelse, jeg har haft, var, da jeg for første gang stod på scenen, på mit første år på Statens Teaterskole med publikum på og skulle præstere og vise, at jeg var "dygtig", og at de havde valgt rigtigt dengang, jeg kom ind. Jeg følte mig alt andet end kulturel, oplevelsesværdig og interessant. Jeg forstod dér, hvor meget det kræver at være dén, der er den, være unik i mit arbejde, og hvor lang vej jeg havde igen. Det var hårde, men nødvendige lærepenge på det tidspunkt. Og derfra slap jeg målet og tillod mig at være i processen, hvilket altid har vist sig for mig at være det rette tilgang til kunsten.