Ask Hasselbalch (født i 1979) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi med en Master of Fine Arts samt fra filmuddannelsen Super16 i 2010. Han har både instrueret kortfilm, reklamefilm, musikvideoer og tv-satire og fik sin spillefilmsdebut med "Antboy" i 2013, året efter kom "Antboy: Den Røde Furies hævn", og i 2016 blev trilogien afsluttet med "Antboy 3". Filmene blev blandt andet belønnet med en Robert for årets børne- og ungdomsfilm i både 2014 og 2015, og serien er solgt til mere end 80 lande. Ask Hasselbalch er aktuel med "Skammerens datter 2 - Slangens gave", der er en fortsættelse til filmatiseringen af Lene Kaaberbøls "Skammerens datter" fra 2015.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Jeg er dybt afhængig af kultur og prøver hele tiden at opsøge alle former for kultur. Om det er undergrundsmetal-koncerter eller de mere klassiske udstillinger er ligegyldigt. Min smag er meget bred, hvis kunsten rammer mine følelser, kan jeg lide det.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- Sidste år læste jeg bogen "You Never Give Me Your Money", der handler om de interne retssager efter Beatles' opløsning. En hård, men også meget spændende bog om, hvor grimt bruddet blandt de fire medlemmer var. Af blade har jeg altid været fan af forgangne En skør skør verden, som jeg læste meget som barn - jeg har dem stadigvæk et sted på loftet.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Hvis jeg kunne opfinde en tidsmaskine, ville jeg rejse tilbage i tiden og gense Beastie Boys' legendariske koncert i KB Hallen 13. februar 1995. Jeg var 15 år, og den koncert ændrede mit liv. Aldrig havde jeg oplevet så meget energi på én gang. Jeg nåede heldigvis at gense dem live tre gange, før de stoppede. Af gode koncerter, jeg var til sidste år, tæller både Napalm Death på Loppen og Paul McCartney i Royal Arena som store oplevelser.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Lars von Triers "Riget" er stadigvæk den bedste danske tv-serie, der er produceret, og måske det bedste, von Trier nogensinde har lavet. I forhold til film er der jo så mange, så det er svært at sige. Men jeg ser flere film end tv-serier, for film kræver mere af publikum, og jeg elsker generelt det filmiske format mere end tv-formatet.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Alexander Tovborgs soloudstilling "Hvem er dit sværd?" på Galleri Nicolai Wallner gjorde et stort indtryk på mig. Tovborg arbejder med religion og myter og er i sig selv en stor historiefortæller, og udstillingen bestod blandt andet af kæmpemalerier malet med akryl og vievand samt et mytisk bronzesværd. Jeg har også lige købt et værk af Bo Rune Madsen, som jeg sætter meget pris på.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg kan som de fleste godt lide klassisk dansk møbeldesign, men af nye og interessante danske design synes jeg, at Kinetic Mobiles Copenhagen laver nogle meget interessante mobile-design.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Jeg føler heldigvis, jeg har tid til det meste, når jeg ikke lige er i produktion. Men jeg kunne godt tænke mig at rejse mere til udlandet for at se koncerter og udstillinger. I sommer var jeg blandt andet i London og se The Muppet Show Live. Måske skulle jeg også spise mere ude her i 2019.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg glemmer heldigvis tit de dårlige ting, jeg oplever, de er jo ikke værd at samle på. Men Luca Guadagninos nyfortolkning af Dario Argentos film "Suspiria" var en ganske rædselsfuld oplevelse, og jeg havde også en virkelig dårlig oplevelse med filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", som jeg nok er ene om ikke at kunne lide.