- Jeg bliver høj af gode kulturoplevelser

Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Glæde. Jeg, som ellers ikke er narkoman, bliver høj af gode kulturoplevelser. De udvider verden og giver dybde til tanken.

Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- Jeg er ved at læse Lisbeth Smedegaard Andersens bog om Vilhelm Hammershøi og hans inspiration fra Søren Kierkegaard, "Gådefuld bør man være". For mig er en sådan bog mere spændende end nogen kriminalroman: Bliver jeg overbevist af forfatteren?

Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Koncerten hjemme i Nantes 23. maj 2019 med komponisten Philip Glass. Det højeste, man kan nå. Vi er jævnaldrende, og jeg har fulgt ham siden 1970'erne. Man synker hen til hans musik, lader sig glide med og bliver helt stille indvendig.

Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood". Jeg kan ikke lide den, men den gør indtryk alligevel. Store filminstruktører skaber uafrystelige oplevelser, og nogle gange ville man helst have være dem foruden, for de er ikke sådan til at komme af med.

Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Hammershøi-udstillingen tidligere i år på Musée Jacquemart-André i Paris. Stilhed og lys. Der var (mange) billeder med fra den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark John L. Loebs private samling. Dem ser vi ikke så snart igen. Godt, der findes et stort katalog. Med de overvældende turisttal, ikke mindst i Paris, vil det mere og mere blive katalogerne, vi kommer til at "opleve". På de store udstillinger er der altid fire række nakker mellem dig og billedet.

Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Wegners Kinastol i valnødde- eller kirsebærtræ. Men det skal være udgaven fra før 1950, og den får jeg desværre nok aldrig råd til at købe. Så jeg stiller mig tilfreds med Philip Starcks Louis Ghost, hans glasklare eller gråtågede "plastic"-stol med samme store siddekomfort som Wegners stol og næsten lige så smuk.

Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Mit eget klaverspil, slemt forsømt det seneste år. Jeg har spillet vekselvis klaver og orgel, siden jeg var syv. Er ikke specielt dygtig, men glæden ved at kunne opleve musikken indefra beriger oplevelsen, når man så hører de rigtig store som for eksempel den franske pianist David Kadouchs indspilning af Musorgskijs "Udstillingsbilleder". Den kan jeg ikke bruge tid nok på at høre igen og igen.

Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- I et par år i min manddom var jeg madanmelder på min avis. Men gru mindes jeg en middag på Divan 2 i Tivoli. Kokken er heldigvis for længst skiftet ud, og jeg har lykkeligt glemt detaljerne.

–-

Fakta: Blå bog

Flemming Behrendt (f. 1939) blev cand.mag. i dansk og kristendomskundskab i 1967. Begyndte allerede som studerende at skrive på Berlingske Aftenavis og fra 1970 desuden en del af lederskribent-kollegiet. I 1973-75 blev han en af de første spillefilmskonsulenter på det nydannede Det Danske Filminstitut, men vendte tilbage til Berlingske Aftenavis, der nu hed Weekendavisen, og i 1980 blev han kulturredaktør og året efter redaktionschef for hele avisen. Fra 1984 til 1985 havde han en afstikker til Dansk Flygtningehjælp som informationschef. Fra 1991 og 11 år frem var han korrespondent i Paris for Berlingske Tidende. Siden sin ungdom har Flemming Behrendt været optaget af Henrik Pontoppidans forfatterskab og har gennem årene været redaktør af flere forskningsbaserede genudgivelser og initiativtager til stiftelsen af Pontoppidanselskabet. Han er nu aktuel med "Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan".