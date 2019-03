Siden høsten 2018 har Jonas Tofterup været ansvarlig for produktionen på Frederiksdal, der er kendt som Danmarks bedste producent af kirsebærvin. Vingården på Lolland blev startet i 2006 af godsejer Harald Krabbe, kokken Jan Friis-Mikkelsen og journalisten Morten Brink Iwersen. Og samarbejdet har været længe undervejs.

- Jeg har kendt Frederiksdal et stykke tid, og Morten Brink er en af mine venners gamle gymnasieven. Vi har haft kontakt i nogle år, og jeg har besøgt dem jævnligt siden 2017-høsten bare for at få en føling med, hvad der foregår. Og så tog jeg over ved høsten i 2018, forklarer Jonas Tofterup.

- Skal spanierne så til at drikke dansk kirsebærvin?

- Forhåbentlig. I Spanien bliver der p.t. ikke solgt noget, så vidt jeg ved. Men jeg har haft det med rundt til nogle forskellige venner, og de synes rigtig godt om det. Men når det gælder salg til private, er det nok nærmere danskere i Spanien, der vil købe det. Og der bor mange danskere. Men stilarter som rancio og reserva vil kunne sælges på fine restauranter, også michelinstjerne-restauranter, for det er ret unikke produkter. Det har vi kunnet mærke på restauranter især i Tyskland, Frankrig og England.

Rancio betyder på spansk harsk, og vinen kaldes således, fordi den efter gæring hældes på glasballoner og stilles udenfor i al slags vejr - på Frederiksdal i cirka et år. Det er en metode, som også bruges i bl.a. Maury og Banyuls i det sydligste Frankrig. Denne måde at "tæve" vinen på giver en helt særlig smagsprofil. På Frederiksdal lagrer vinen efterfølgende et år på gamle cognacfade.

Frederiksdals reserve er sammensat af vin fra flere årgange, den er forstærket med kirsebærdestillat og får op til 30 måneders lagring på franske fade.

- Hvilke muligheder ser du for at forbedre Frederiksdals vine?

- Jeg vil gerne gøre dem mere drikbare. De smager godt i dag, men de er meget kraftige. Det er svært at drikke mere end et par glas; så at få lidt lethed ind i vinene og gøre dem mere drikbare. Som med en almindelig rødvin, hvor man kan drikke en hel flaske. Selv. Det skal gerne være en vin, man får lyst til at drikke mere af, ikke nødvendigvis en hel flaske, men en vin, som man ikke bliver mæt af efter et eller to glas.