- Hvad bidrager kulturoplevelser med i jeres liv?

Kirsten og Thomas: - Gode kulturoplevelser inspirerer til at kunne yde noget tilbage kreativt. Det bliver til fragmenterede ideer og billeder, som udvikler og former sig til nye historier og billeder, som vi kan arbejde videre med.

- Hvilken bog eller blad har givet jer en god oplevelse?

Kirsten og Thomas: - Bjarne Reuters bøger om Kaptajn Bimse gjorde så stort et indtryk, at vi endte med at lave en film. Alvorlige emner i børnehøjde pakket godt ind i magi, poesi og eventyr.

- Hvilket album eller koncert vil I gerne høre igen?

Kirsten og Thomas: - Vi havde en fantastisk koncert med Paul McCartney i Parken for 15 år siden. Der var 40.000 mennesker, og alligevel følte vi, at det var en privat koncert. Der sker noget magisk, når der opstår nærvær imellem kunstner og publikum, som da vi var til Grace Jones-koncert også for en del år siden. Hun er fuldstændig fantastisk, powerfuld, mystisk og super nærværende. Den ville vi gerne høre igen.

- Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk?

Kirsten og Thomas: - Beatles-teaterkoncerten "Come Together" på Gasværket var en helt fantastisk oplevelse. Den aften, vi skulle se teaterkoncerten, var vi egentligt trætte og uoplagte og klar til at blive hjemme, men vi blev blæst helt omkuld og var helt høje på oplevelsen bagefter.

- Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på?

Thomas: - Jeg er stadig fascineret af Picasso-udstillingen på Centre Georges Pompidou i Paris, hvor Picassos malerier var linet op i én lang række. Spændende at se den udvikling, han har taget fra naturalisme til surrealisme.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

Kirsten: - Jeg kan godt lide Olafur Eliassons ting. Han tænker ud i rummet og leger med design og funktionalitet.

Thomas: - Jeg har en 45 år gammel Nikon-optik, som jeg engang købte i Den Blå Avis. Den er tung og solid og har patina af mange års slid. Den ligger godt i hånden og fanger lyset på en særlig oldschool måde, der har karakter.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer I om at få mere tid til?

Kirsten og Thomas: - Vi kunne godt tænke os at gå lidt mere i biografen. Vi har så travlt med selv at lave "Kaptajn Bimse", at vi næsten ikke har haft tid til at komme af sted selv.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

Kirsten: - Jeg kan faktisk ikke huske nogle virkelig dårlige kulturoplevelser. Men nogle oplevelser giver mig mere end andre. Og med dem, som ikke har givet mig noget, så giver det sikkert andre en god oplevelse. Og det er vel det, det handler om. Godt og dårligt er individuelt.