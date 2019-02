- Du kan ikke planlægge det, for lige pludselig er skraldespanden jo fuld. Min konklusion er, at jeg må flytte mit firmas adresse herhjem, så jeg kan få private til at komme og hente skrald og betale mig fra det. Men det er jo ikke alle, der kan gøre det, siger Marlene Olsen.

For hende er problemet først og fremmest, at det vil være svært at nå at lægge vejen forbi affaldsøerne ved siden af de mange andre pligter, hun har i forbindelse med sin husholdning.

- Det bliver presset ned over hovedet på mig. Hele mit liv har jeg været vant til, at der er en skraldespand ude foran min dør, og så kommer de pludselig og siger, at jeg ikke må have en skraldespand, siger Marlene Olsen.

I brevet stod der, at hun i løbet af 2019 vil skulle skille sig af med sin skraldespand. Årsagen er, at der vil blive opstillet et ukendt antal affaldsøer i den centrale del af Rudkøbing, hvor beboerne selv skal gå hen og aflevere deres sorterede affald.

- Det er da ikke første april endnu. Det virker fuldstændig latterligt det her, siger Marlene Olsen om sin første reaktion, da hun ligesom de øvrige indbyggere i Rudkøbings indre by fandt et brev fra Langeland Forsyning i postkassen mandag morgen.

Både Marlene Olsen og hendes mand har ryddet en ellers fyldt kalender for at tage til borgermøde om affaldssortering på Ørstedsskolen i Rudkøbing tirsdag. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Hvad med de ældre?

Hun påpeger samtidig, at hun har flere naboer, for hvem turene til affaldsøerne vil være en endnu større belastning eller måske slet ikke vil kunne lade sig gøre.

- Hvad med de ældre mennesker, der bor ovre på den anden side? Eller hvad med ham den demente, der bor længere nede ad gaden? Det her kan blive rigtig dyrt for kommunen, påpeger Marlene Olsen.

Hun forestiller sig, at hun selv og de fleste andre vil komme til at nøjes med at aflevere affald et par gange om ugen. Derfor frygter hun, at skraldeposer vil hobe sig op i eller omkring husene og ende med at tiltrække skadedyr.

- Og der er altså rotter i byen, siger hun.

Men I ved jo ikke, om der kommer til at ligge en ø her i gaden eller tæt på. Så vil det vel være ok?

- Men bare jeg skal gå hen til Fakta, er jeg allerede utilfreds. Jeg har ikke lyst at skulle gå helt derhen med mit køkkenskrald, siger Marlene Olsen, der bor i Ahlefeldtsgade.