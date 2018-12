Voldtægtssag fra Langeland: 16-årig frifundet ved retten

Langeland: En 16-årig ung mand er mandag eftermiddag blevet frifundet i en sag om voldtægt af en otte-årig pige, oplyser Retten i Svendborg.

En enig domsmandsret fandt, at der ikke var ført det fornødne bevis i sagen, som ifølge anklageskriftet skulle have fundet sted i februar på Sydlangeland. Her var han 15 år.

Egentlig ville Fyns Politi heller ikke have ført sagen. Der blev givet det, man juridisk kalder påtale-opgivelse, men pigens forældre klagede over denne beslutning, som man har ret til. Klagen gik til statsadvokaten, som vurderede, at der skulle rejses tiltale.

Sagen er kørt over tre retsdage ved Retten i Svendborg. Anklagemyndigheden havde krævet fængselsstraf til den 16-årige og nedlagt påstand om erstatning til pigen. Hvor lang fængselsstraf, og hvor stor erstatning, anklagen forlangte, vides ikke, da sagen foregik for lukkede døre.

Desuden havde anklagemyndigheden krævet, at den tiltalte - nu frifundne - fik forbud mod, uden politiets tilladelse, at lade personer under 18 år tage ophold i sin bolig, lige som han ikke selv måtte opholde sig hos personer, hvis der i husstanden var unge under 18 år. Og desuden ikke få besøg af nogle under 18 år, med mindre disse var ledsaget af en voksen. Alle tre ting skulle gælde i et tidsrum, som retten skulle vurdere, men med frifindelsen skete det naturligvis ikke.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at beslutte, om frifindelsen skal ankes til landsretten.